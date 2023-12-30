США предпочитают темнокожих, а Европа любит женщин постарше: какие видео для взрослых чаще всего смотрели в 2023 году

Украина остается в топ-20 по посещаемости

Несмотря на военное время Украина в этом году, как впрочем и в прошлом, продолжает оставаться в топ-20 стран по посещаемости у популярного ресурса для взрослых PornHub. Первые же места в этом году заняли США, Филипины, Франция, Мексика и Великобритания.

Так согласно отчету ресурса по итогу 2023 года, жители нашей страны вернули себе 14 строку рейтинга, которую они занимали в 2021 году, но потеряли в 2022. Бессменным лидером остаются США, что не удивительно, если сделать поправку на их огромное население.

Что касается предпочтительных категорий, то в 2023 году на первом месте в мире осталось лесбийские видео, оно же вышло в лидеры по просмотрам в таких странах как Канада, Австралия и Мексика. Далее же произошли небольшие рокировки — японки вытеснили темнокожих со второго места на третье, хотя они и остались предпочтительным жанром в США. Анал и взрослые женщины закрыли топ-5, а также заняли первые места в странах Европы и Южной Америки.

Сайт также развеивает популярные заблуждения о том, что видео для взрослых популярны исключительно у молодых мужчин. Например, в Украине 40% трафика для сайта сгенерировали женщины. Также в нашей стране можно заметить весьма ровное разделение по возрастным категориям.

Самыми популярными актрисами в мире в 2023 году стали американка Абелла Дэнджер, австралийка Анджела Уайт и россиянка Ева Элфи, хотя она уже сообщила, что намерена получить гражданство США. В Украине же первые место заняла чешская актриса Литтл Каприс, актер гей-видео Кейд Меддокс и россиянка Саша Роуз.

Как сообщалось ранее, украинская налоговая наказала PornHub за отказ в регистрации. Ресурс получил штраф в 5,5 тысячи долларов.