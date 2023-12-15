Россиянка, хентай и аниме на вершине порнорейтинга: что еще возбуждает украинцев

"Телеграф" узнал о чем говорит украинская статистика

На днях самый популярный ресурс Pornhub подвел традиционные итоги года. Новая статистика в очередной раз подтвердила, что украинцы любят порнографию. В конце концов, мы стабильно входим в топ-20 стран, обеспечивающих платформу самым большим трафиком.

"Телеграф" решил проанализировать, кто держится в украинских трендах в конце второго года полномасштабной войны с РФ?

Порнозвезда из Петербурга

Интересно, что отечественное порно впервые за время независимости Украины стало популярнее российского. Хотя до начала "полномасштабки" ситуация была кардинально иной.

Впрочем, даже сейчас российское порно остается категорией, просматриваемой в Украине на +322% больше, чем в среднем в мире. А еще среди нашего топа порноактрис указана россиянка — Саша Роуз (3 место).

Уроженка России Саша Роуз

Непреклонно удерживается на вершинах мирового рейтинга и россиянка Ева Элфи. По сравнению с прошлым годом, она поднялась на одну позицию (с четвертого на третье место). Ее видео собрали более миллиарда просмотров.

Российская модель в стиле ню Ева Элфи

Украина и Япония – ближе, чем кажется

Что интересно, в Украине продолжает набирать обороты аниме-культура. Сегодня поклонниками японской анимации являются по меньшей мере десятки тысяч человек. Эта страсть соединила студентов, косплееров и кинодистрибьюторов даже во время социокультурного кризиса и войны, вызванной российским вторжением.

В частности, одним из самых популярных поисковых терминов для порно в этом году стал хентай (японская эротическая, порнографическая анимация или манга. — Ред).

Стоит отметить, что хентай и аниме в списке обозначены отдельно. Однако оба жанра являются продуктом японской попкультуры. Разница в том, что классическое аниме может быть предназначено для детей и подростков. Хентай же означает "извращенное сексуальное желание" и может содержать все: от монстров и гиперболизированных половых органов до инопланетных щупалец.

В Украине интересуются не только аниме, но и японской культурой.

Кстати, как свидетельствует история отношений наших стран, у японцев колоссальный интерес к украинской культуре. В этом году особенно возрос их интерес к нашему языку, а также современной и классической украинской литературе.

Элементы принуждения

Следует обратить внимание на тот факт, что украинцы демонстрируют стабильный интерес к жесткому порно. Эта категория в 2023 году заняла шестое место.

Интересно, что довольно часто выясняется: совершивший насилие преступник любит пересматривать порно. И его любовь к очень взрослому видео становится предметом исследования не только психологов и сексологов, но и криминалистов.

Исследователи уже десятки лет изучают вероятность того, что подобный жанр видео поощряет, нормализует или запускает в сознании механизм изнасилования и другие формы сексуального насилия.

И несмотря на то, что еще в августе государство планировало внести изменения в законодательство по легализации порно и эротики", даже очень внимательный просмотр видео не позволит определить, было ли оно создано по активному согласию.

Как рассказывал "Телеграф", война изменила сексуальное поведение украинцев. У кого желание исчезло полностью, но кто стал гиперсексуальным и даже способным к насилию над постоянным партнером.