Японская культура в трендах, а гей-актер обогнал россиянку: какие видео для взрослых смотрели украинцы в 2023 году

Совсем без россиян в рейтинге не обошлось

В 2023 году украинцы обеспечили нашей стране стабильное 14-е место по посещаемости на популярном ресурсе для взрослых PornHub и тем самым поднялись на одну строку рейтинга по сравнению с прошлым годом.

Как говорится в отчете ресурса за прошедший год, среднестатистический украинский посетитель проводил на сайте 10 минут и 2 секунды, что на 5 секунд дольше, чем в прошлом году.

В 2023 году среди украинских посетителей сайта стало меньше женщин, в этом году их было 40% против 41% в прошлом году. К слову, рост женской доли среди пользователей ресурса фиксируется из года в год, если по миру в 2015 году таковых было 24%, то в 2023 — 36%.

Что касается просмотра по категориям, то в этом году, как и в прошлом, больше всего просмотров получила категория "реальное", за которой последовали взрослые женщины (milf) и анал.

Впрочем, по прямым запросам дела обстоят совсем иначе. Так наиболее популярным запросом среди украинцев стали взрослые женщины. На втором месте оказался "хентай", то есть порнографическая японская анимация, а третье место заняло само аниме, что лишь подтвердило любовь украинцев к культуре страны восходящего солнца.

Согласно отчету, наиболее популярной звездой стала чешская актриса Литтл Каприс, которая вытеснила оттуда россиянку Еву Элфи, занимавшую эту позицию в прошлом году. Второе же место по популярности занял американский гей-актер Кейд Мэддокс. Совсем без россиян, увы, не обошлось, поскольку третье место в рейтинге заняла Саша Роуз.

Как сообщалось ранее, украинская налоговая наказала PornHub за отказ в регистрации. Ресурс получил штраф в 5,5 тысячи долларов.