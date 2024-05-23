В Киеве отец издевался над дочерью и внуками: мужчине грозит срок

Киевлянин может получить наказание в виде 2 лет тюрьмы

В Киеве 55-летнего местного жителя обвиняют в систематическом издевательстве над взрослой дочерью в присутствии малолетних внуков. Святошинская окружная прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Рассмотрение дела происходит по ст. 126-1 УК Украины – домашнее насилие.

Мужчина избивал и оскорблял женщину нецензурными словами. А также выгонял ее вместе с внуками из квартиры.

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"Согласно материалам досудебного расследования мужчина в течение длительного времени систематически совершал домашнее насилие психологического, физического и экономического характера в отношении своей взрослой дочери в присутствии малолетних внуков, с которыми проживает в одной квартире", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Злоумышленник уже не раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

"Обвиняемый стоит на учете Святошинского УП ГУ ЧП в г. Киеве в категории "обидчик", в отношении его уже рассматривается в суде дело по факту уклонения от прохождения программы для обидчиков (ст. 390-1 УК Украины)", — отмечает прокуратура.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве два водителя устроили мордобой посреди дороги. Очевидцы потасовки сняли ее фрагмент и поделились коротким видео в соцсети.