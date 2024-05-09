Будут сиять чистотой: как вывести пятна с белых носков

Если ваши носки потеряли белье, есть способы, которые его вернут.

Белые носки – это классический элемент гардероба, который всегда актуален. Они отлично дополняют любой образ, но, к сожалению, очень быстро загрязняются.

Пятна от грязи, пыли, травы и других веществ портят эстетический вид носков, делая их непригодными для ношения. Однако не торопитесь выбрасывать свои любимые белые носки! Существует множество способов вывести из них пятна, не повредив ткань.

Народные методы пятновыводения из белых носков:

Хозяйственное мыло: Натрите пятно хозяйственным мылом, оставьте на 15-20 минут, а затем постирайте носки как обычно.

Натрите пятно хозяйственным мылом, оставьте на 15-20 минут, а затем постирайте носки как обычно. Лимонный сок: смочите пятно лимонным соком и оставьте на 30 минут. Затем постирайте носки в теплой воде.

смочите пятно лимонным соком и оставьте на 30 минут. Затем постирайте носки в теплой воде. Уксус: Добавьте 1 стакан белого уксуса в 5 л холодной воды. Замочите носки в этом растворе на 1 час, а затем постирайте их как обычно.

Добавьте 1 стакан белого уксуса в 5 л холодной воды. Замочите носки в этом растворе на 1 час, а затем постирайте их как обычно. Растворите 2 таблетки аспирина в 1 стакане теплой воды. Замочите носки в этом растворе на 30 минут, а затем постирайте их как обычно.

в 1 стакане теплой воды. Замочите носки в этом растворе на 30 минут, а затем постирайте их как обычно. Сода: Смешайте соду с водой до образования кашицы. Нанесите кашицу на пятно, оставьте на 15-20 минут, а затем постирайте носки как обычно.

Важно:

Перед использованием любого метода выведения пятен протестируйте его на небольшом незаметном участке носка.

Не используйте горячую воду для стирки белых носков, это может закрепить пятна.

Не сушите носки на прямых солнечных лучах, это может привести к их пожелтению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда берется затхлый запах одежды после стирки. Также мы писали, как вывести пятна от кофе из одежды.