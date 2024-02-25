Плохая примета или предвидение будущего: что значит уколоть палец

Как можно предсказать будущее с помощью иглы

Нередко случается такое, что зашивая что-нибудь, мы случайно укололи палец. Немногие задумываются, что это действие имеет толкование и может даже предсказать ваше будущее. Раньше мы писали, как сахар может помочь узнать, что нас ждет, а теперь делимся, что значит уколоть палец.

По приметам, нужно обратить внимание на то, что вы укололись ножом, иглой или спицами. Об этом пишет Ukr.Media.

Что значит уколоть палец

Если невеста уколола палец в день свадьбы, это знак, что в будущем молодая семья будет иметь конфликты. Также это может означать мелкие ссоры. В древности, чтобы примета не сбылась, применяли разные обряды.

Если палец уколола рукодельница во время шитья или вязания, это хороший знак. Он означает, что скоро вас ждет удачный период.

Если вы укололись растением, это может предвещать измену близкого человека. Поэтому лучше не рассказывать никому о своих планах.

Готовиться к похвале можно, если вы укололись иглой для шитья. Женщины будут купаться во внимании и комплиментах, а мужчин выделят среди других на работе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может означать разбитый чайник. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.