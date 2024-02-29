Выпало мыло из рук: что это значит по народным приметам

Как мыло может стать оберегом

На самом деле с мылом не связано много примет. Однако есть некоторые поверья, которые могут предвещать не очень хорошие новости. Раньше мы писали, что значит уколоть палец, а теперь делимся, о чем предвещает выпавшее из рук мыло.

Этот предмет гигиены может принести как положительные, так и негативные события. Об этом пишет Ukr.Media.

Приметы о мыле

Мыло, случайно выскользнувшее из рук, может принести конец всем событиям и планам. Если же этот предмет гигиены упал не из вашей вины, его владельца ожидают неожиданные изменения.

Наши предки верили, что если вы носите кусок мыла в кармане или сумке, он может стать оберегом. Оно может отворачивать порчу.

Холостые девушки могут узнать о будущей семейной жизни с помощью гадания. Измыленный равномерно кусок может означать согласие, а асимметричный предупреждает о бедах.

Замужние девушки могут узнать об измене своего партнера с помощью мыла. Неверному любимому подкладывали заговоренное мыло, чтоб вернуть его в семью.

Если вы дарите кому-то это средство гигиены, ваши отношения с этим человеком могут ухудшиться. Также такой презент может доставить неудачи и неприятности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать по народным приметам, чтобы рассада хорошо росла. Мы рассказали, когда лучше ее сажать.