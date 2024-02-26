Рассада будет хорошей: что нужно сделать по народным приметам

Когда лучше сажать рассаду

Именно в феврале садоводы начинают готовиться к посадке рассады. Эта работа очень кропотливая, поэтому делать ее нужно не только по современным методам, но и обращаясь к народным и предрассудкам. А раньше мы рассказывали, что значит уколоть палец.

Для того чтобы рассада хорошо росла, сажать ее нужно в правильное время и в правильном месте. Об этом пишет Ukr.Media.

В какой день сажать

Важно обратить внимание на фазу Луны. Садоводы с опытом сажают рассаду тогда, когда Луна нисходящая. По приметам, так она будет хорошо расти.

Удаление слабых ростков

При выращивании рассады очень важно удалять слабые побеги. Так растение будет хорошо развиваться. По приметам, слабые побеги могут негативно повлиять на весь урожай. Также во время выращивания нельзя "жадничать", поэтому лучше потерять несколько ростков, чем целый урожай.

Когда поливать

Для того чтобы привлечь удачу и процветание, поливать рассаду нужно в благоприятные дни. К примеру, во вторник. В то же время, запрещено увлажнять рассаду в воскресенье, ведь это плохая примета, которая может привлечь темные силы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи нельзя оставлять на пороге дома. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.