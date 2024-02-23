Можно ли жениться в 2024-м: народные приметы про високосный год

Узнайте, что остерегаются делать суеверные люди в високосные года

Год 2024-й — високосный. Этот особенный год продлевается на один день, потому что состоит он не из стандартных 365, а из 366 дней. Такое событие повторяется каждые четыре года, когда нужно исправить дисбаланс в календаре. В народе високосные годы считаются временами несчастья и опасности, вокруг них существует множество суеверий.

В старину люди рассматривали високосный год как нечто странное и даже неправильное, пишет meta. Они считали, что в таком году нарушается естественный ход событий, когда могут чаще происходить разные неприятности.

Согласно народные приметам, свадьба, состоявшаяся в високосный год, обречена на несчастье. Считалось, что такой союз не найдет божьего благословения и что молодожены будут страдать от бедности, разногласий и неудач.

Что еще нельзя делать в високосный год

Начинать новые дела — они могут закончиться неудачей.

Переезжать на новое место жительства — может привести к проблемам.

Покупать новую недвижимость — она может стать проблемой.

Начинать ремонт — он может затянуться или закончиться неудачей.

Сажать деревья — они могут не прижиться.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет одинок в високосный 2024 год. Не повезло четырем представителям зодиакального круга.