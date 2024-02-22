К ссорам и расставанию: пять цветов, которые нельзя дарить возлюбленным

Одни растения даже ассоциируются с похоронами, и это не гвоздики

Цветы — это прекрасный способ выразить чувства и эмоции, превосходящий слова. Тем не менее, не каждый цветок обладает одинаковой символикой, и неправильный выбор букета может вызвать недопонимание или даже негативные последствия.

Согласно народным приметам, есть 5 цветов, которые не стоит дарить своим вторым половинкам. Об этом пишет cluber.

Желтые розы

Желтый цвет может вызывать ассоциации с изменой, поэтому в романтических ситуациях лучше воздержаться от дарения таких роз. В некоторых странах желтый цвет также ассоциируется с расставанием.

Черные розы

Цвет таких роз может нести не только романтический смысл, но и ассоциироваться с грустью и трауром. Вместо того, чтобы приносить радость и восхищение, они могут вызывать негативные эмоции, которые не подходят для подарка любимым людям.

Оранжевые лилии

Лилии, известные как символ чистоты, могут приобрести новое значение, если они окрашены в оранжевый цвет. Этот оттенок может ассоциироваться с ожиданиями, что может привести к недопониманию в романтических отношениях.

Белые хризантемы

В различных культурах белые цветы символизируют чистоту, однако белые хризантемы часто связывают с церемониями прощания. Такой букет может вызвать недопонимание и нежелательные ассоциации. Также существует мнение, что белые хризантемы могут стать причиной конфликтов.

Герань

Эти прекрасные цветы ассоциируются с расставанием. По преданию, герани символизируют прощание и разлуку, поэтому подарок из них может быть воспринят как плохой знак в отношениях.

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