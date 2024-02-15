Белый кот притягивает удачу, а рыжий защищает дом: самые интересные народные приметы о котиках

Есть множество примет, связанных с котиками

В украинской культуре и фольклоре существует множество примет и суеверий, связанных с разными сферами повседневной жизни. Некоторые из них касаются даже домашних любимцев. Так, среди народных примет и верований есть те, что связаны с котиками, которые издавна живут в домах и хозяйствах украинцев.

Как оказалось, существуют приметы о кошачьем окрасе, который, согласно верованиям наших предков может защищать дом и притягивать благополучие, пишет ТСН. Так какими же "тайными силами" обладает ваш котик, согласно народных примет? Давайте разбираться.

Белый кот

Белые коты, согласно народными приметам, притягивают в дом удачу, семейное счастье и нейтрализуют нечистую силу. Белые и пушистые снимают стресс у своих хозяев, исцеляют от болезней и создают в доме уютную атмосферу.

Рыжий кот

Рыжие коты оберегают дом своих хозяев от бед и несчастий. Они являются символом богатства, достатка и семейного благополучия. Если приютить дома брошенного рыжего котенка — вас ждет большая удача в жизни.

Серый кот

Серые котики способны защищать дом хозяев от нечисти, привлекают в дом достаток и благополучие. Если верить приметам — серый кот всегда улучшает обстановку там, куда приходит.

Двухцветные коты

Кот с двухцветным окрасом приносит своим хозяевам мир, удачу и счастье. А еще такие котики способны защищать своих хозяев от врагов и плохой энергетики.

Трехцветный кот

Кот такого необычного трехцветного окраса охраняет дом от нечистой силы, порчи, сглаза. Животное, согласно приметам, приносит в дом процветание и благополучие.

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