Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметы

Хлеб – это святой дар, поэтому к нему нужно относиться с осторожностью.

Хлеб – это символ жизни, благополучия и достатка. С давних времен люди относились к нему с уважением и осторожностью. Существует много старинных примет, связанных с хлебом, некоторые из которых касаются того, как его правильно есть.

Почему нельзя ломать хлеб?

Сломана судьба. Самая известная примета говорит, что ломать хлеб руками — это до сломанной судьбы. Считалось, что таким образом человек ломает свое счастье, здоровье и благополучие.

Бедность. Ломать хлеб – это до бедности и нищеты. В древности хлеб был очень ценным продуктом, и люди бережно относились к каждой крохе. Ломать хлеб считалось неуважением к нему, а значит, можно было навлечь на себя беду.

Неудача. Ломать хлеб – это к неудачам в делах. Считалось, что таким образом человек разбрасывает свою удачу и упускает шанс на успех.

Неурядицы в семье. Ломать хлеб – это к ссорам и невзгодам в семье. Считалось, что хлеб символизирует единение семьи, и ломать его – это разрушать это единство.

Кто должен резать хлеб?

Хозяин дома. По традиции хлеб должен резать хозяин дома. Это символизирует его ответственность за благополучие семьи.

Старший мужчина в семье. Если в доме нет хозяина, хлеб может резать самый старший мужчина в семье.

Женщина может резать хлеб, если дома нет мужчин.

Как правильно есть хлеб?

Нельзя ломать хлеб руками. Хлеб нужно аккуратно резать ножом.

Нельзя крошить хлеб. Крошить хлеб – это к потерям.

Нельзя выбрасывать хлеб. Выбрасывать хлеб – это большой грех. Испорченные куски хлеба можно скармливать птицам или домашним животным.

Нельзя есть хлеб, упавший на землю. Считалось, что упавший на землю хлеб подбирали злые духи. Его нужно было поднять и скормить птицам.

Напомним, что хлеб не только имеет свои приметы, но и входит в список вещей, которыми не стоит делиться просто так. По народным верованиям хлеб — это символ изобилия и счастья, поэтому его нельзя отдавать из дома без надобности. Кроме того, есть вещи, которые могут сделать ваш дом несчастливым, если вы их принесете в жилище. Например, это могут быть старые вещи из блошиного рынка, поломанная посуда, искусственные цветы, часы без стрелок или остановленные часы, зеркало с трещиной или склом.