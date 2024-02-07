Почему нельзя ломать хлеб и кто его должен резать: старинные приметы
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Хлеб – это святой дар, поэтому к нему нужно относиться с осторожностью.
Хлеб – это символ жизни, благополучия и достатка. С давних времен люди относились к нему с уважением и осторожностью. Существует много старинных примет, связанных с хлебом, некоторые из которых касаются того, как его правильно есть.
Почему нельзя ломать хлеб?
- Сломана судьба. Самая известная примета говорит, что ломать хлеб руками — это до сломанной судьбы. Считалось, что таким образом человек ломает свое счастье, здоровье и благополучие.
- Бедность. Ломать хлеб – это до бедности и нищеты. В древности хлеб был очень ценным продуктом, и люди бережно относились к каждой крохе. Ломать хлеб считалось неуважением к нему, а значит, можно было навлечь на себя беду.
- Неудача. Ломать хлеб – это к неудачам в делах. Считалось, что таким образом человек разбрасывает свою удачу и упускает шанс на успех.
- Неурядицы в семье. Ломать хлеб – это к ссорам и невзгодам в семье. Считалось, что хлеб символизирует единение семьи, и ломать его – это разрушать это единство.
Кто должен резать хлеб?
- Хозяин дома. По традиции хлеб должен резать хозяин дома. Это символизирует его ответственность за благополучие семьи.
- Старший мужчина в семье. Если в доме нет хозяина, хлеб может резать самый старший мужчина в семье.
- Женщина может резать хлеб, если дома нет мужчин.
Как правильно есть хлеб?
- Нельзя ломать хлеб руками. Хлеб нужно аккуратно резать ножом.
- Нельзя крошить хлеб. Крошить хлеб – это к потерям.
- Нельзя выбрасывать хлеб. Выбрасывать хлеб – это большой грех. Испорченные куски хлеба можно скармливать птицам или домашним животным.
- Нельзя есть хлеб, упавший на землю. Считалось, что упавший на землю хлеб подбирали злые духи. Его нужно было поднять и скормить птицам.
Напомним, что хлеб не только имеет свои приметы, но и входит в список вещей, которыми не стоит делиться просто так. По народным верованиям хлеб — это символ изобилия и счастья, поэтому его нельзя отдавать из дома без надобности. Кроме того, есть вещи, которые могут сделать ваш дом несчастливым, если вы их принесете в жилище. Например, это могут быть старые вещи из блошиного рынка, поломанная посуда, искусственные цветы, часы без стрелок или остановленные часы, зеркало с трещиной или склом.