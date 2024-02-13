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Не дарите эти цветы любимым: какие растения приносят неудачи

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Почему нельзя дарить черные розы
Почему нельзя дарить черные розы. Фото freepik.com

Эти цветы могут принести ссоры в ваши отношения

Цветы – хороший подарок. Он понравится каждой девушке. Однако не все цветы можно дарить любимому человеку по народным приметам. А раньше мы рассказывали, почему нельзя дарить растения в горшке.

Некоторые цветы могут принести беды и несчастья, если вы подарите их любимому человеку. Об этом пишет Ukr.Media.

Какие цветы нельзя дарить любимому человеку

Желтые розы

Желтый цвет символизирует измены. Поэтому цветы этого тона лучше не дарить – они могут оказать плохое влияние на романтические отношения. Некоторые поверья говорят, что этот цвет может даже символизировать разлуку.

Черные розы

Этот цвет – символ грусти и траура. Поэтому черные розы могут принести негативную энергетику, не подходящую романтичному подарку.

Оранжевые лилии

Лилии – символ чистоты. Однако оранжевый цвет может придать им другое значение. Они могут символизировать недоразумения в отношениях.

Белые хризантемы

Белые цветы во многих культурах символизируют чистоту, но именно хризантемы ассоциация с похоронами. Дарение таких цветов может принести недоразумения и конфликты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит, если чужая кошка ласкается к вам. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы