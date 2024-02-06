Меняйте постель в эти дни: как привлечь достаток и удачу
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Меняйте постельное белье в правильные дни
Постельное белье — вещь, которая есть в любом доме. Ее замена, по народным приметам, может привлечь удачу и успех или наоборот беды и несчастья. Всё зависит от дня, когда вы это делаете. Раньше мы рассказывали, о чем вещает порванная одежда. Теперь поговорим о постельном белье.
Постельное белье – это элемент комфорта и уюта. В какие дни недели лучше ее менять, чтобы привлечь успех, рассказали на Ukr.Media.
Когда лучше менять постельное белье
- Понедельник. Замена белья в это может означать начало чего-то нового. Делая это именно в начале недели, вы можете очистить дом от негативных энергий и привлечь в него свежесть и позитив.
Однако некоторые приметы говорят, что лучше в понедельник этого не делать. Некоторые считают, что в понедельник есть и более важные дела.
- Среда – день баланса и гармонии. Сменяя постель в этот день, вы можете принять спокойствие в спальню и помочь хорошему отдыху.
- Четверг символизирует богатство и процветание. Смея постель в этот день, можно привлечь в дом финансовый успех. Четверг также считают "чистым" днем.
- Воскресенье – день отдыха. Заменяя в этот день постельное белье, можно поспособствовать удачной неделе. Также это может привлечь в дом успех.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит занимать соль. Мы поделились приметами, которые привлекут беды.