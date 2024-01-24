Не носите старые вещи: они могут отрицательно повлиять на вас по народным приметам

Старые вещи могут принести в вашу жизнь невзгоды и негатив

Многие не верят в приметы и считают их чушью. Однако наши предки в них верили и принесли много предрассудков и нам. Например, чем опасна старая одежда и почему ее не стоит носить. А раньше мы рассказывали, о чем вещает сорока, прилетевшая в ваш дом.

Старые вещи считаются опасными и влиятельными для человека. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему не стоит носить старые вещи

Предметы, которые кто-то носил до нас, накапливают энергию предыдущих владельцев. Если вещь была в собственности человека с плохими эмоциями или имела отрицательный опыт в чем-то, могут перенести это на нового владельца. Например, если вещь принадлежала человеку, у которого были проблемы в любви, он передаст это новому его владельцу.

Также считается, что старая одежда не символизируется с чем-то новой и положительной. Однако если у вас счастливая футболка или платье, их можно одевать для привлечения удачи.

Если вы намерены избавиться от негативных воспоминаний и эмоций из прошлого, тоже отказаться от ношения старых вещей. Дело в том, что для начала нового этапа в жизни нужно использовать все новое. Именно это и принесет положительное начало.

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