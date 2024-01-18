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Осенью аукнется: что говорят древние украинские приметы и пословицы про погоду в феврале

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Что говорили наши предки про февраль?
Что говорили наши предки про февраль?. Фото pixabay.com

Есть много старых украинских высказываний про последний месяц зимы

Январь в 2024 году уже успел надоесть украинцам перепадами температур, снегопадами и морозами, — но он уже на исходе, и скоро уже наступит февраль. Чего же ждать от последнего месяца зимы, и что о погоде в феврале говорили наши предки?

Чтобы рассказать об этом, "Телеграф" разобрал издание "Місяцелік. Український народний календар" известного украинского этнографа и писателя Василия Скуратовского.

Вот основные приметы и пословицы, связанные с погодой в феврале:

  • Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.
  • В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
  • Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
  • Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.
  • Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.
  • Лютий зиму видуває, а березень її ламає.
  • Лютневі прикмети — метелиці та замети.
  • Січню морози, а лютому хуртовини.
  • Лютневий сніг, мов з рукава.
  • Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.
  • Лютневий сніг весною пахне.

И вот еще несколько поговорок про февраль:

  • Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.
  • В лютому зима вперше з весною стрічається.
  • Лютий виганяє ковалів з гути.
  • Лютий— гостро-кутий.
  • Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.
  • Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.
  • Ще рано лютому до березня в свати ходити.
  • На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".
  • Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет февраль в 2024 году по прогнозам народного синоптика.

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