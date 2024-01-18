Осенью аукнется: что говорят древние украинские приметы и пословицы про погоду в феврале
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Есть много старых украинских высказываний про последний месяц зимы
Январь в 2024 году уже успел надоесть украинцам перепадами температур, снегопадами и морозами, — но он уже на исходе, и скоро уже наступит февраль. Чего же ждать от последнего месяца зимы, и что о погоде в феврале говорили наши предки?
Чтобы рассказать об этом, "Телеграф" разобрал издание "Місяцелік. Український народний календар" известного украинского этнографа и писателя Василия Скуратовского.
Вот основные приметы и пословицы, связанные с погодой в феврале:
- Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.
- В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
- Лютий воду відпускає, а березень підбирає.
- Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.
- Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.
- Лютий зиму видуває, а березень її ламає.
- Лютневі прикмети — метелиці та замети.
- Січню морози, а лютому хуртовини.
- Лютневий сніг, мов з рукава.
- Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.
- Лютневий сніг весною пахне.
И вот еще несколько поговорок про февраль:
- Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.
- В лютому зима вперше з весною стрічається.
- Лютий виганяє ковалів з гути.
- Лютий— гостро-кутий.
- Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.
- Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.
- Ще рано лютому до березня в свати ходити.
- На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".
- Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет февраль в 2024 году по прогнозам народного синоптика.