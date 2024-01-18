Осенью аукнется: что говорят древние украинские приметы и пословицы про погоду в феврале

Есть много старых украинских высказываний про последний месяц зимы

Январь в 2024 году уже успел надоесть украинцам перепадами температур, снегопадами и морозами, — но он уже на исходе, и скоро уже наступит февраль. Чего же ждать от последнего месяца зимы, и что о погоде в феврале говорили наши предки?

Чтобы рассказать об этом, "Телеграф" разобрал издание "Місяцелік. Український народний календар" известного украинского этнографа и писателя Василия Скуратовского.

Вот основные приметы и пословицы, связанные с погодой в феврале:

Як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться.

В лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.

Лютий воду відпускає, а березень підбирає.

Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.

Часом лютий змилується, що людина роздягнена, але часом такий гострий, що змерзнеш аж до кісток.

Лютий зиму видуває, а березень її ламає.

Лютневі прикмети — метелиці та замети.

Січню морози, а лютому хуртовини.

Лютневий сніг, мов з рукава.

Лютий сильний хуртовинами, а березень капіжем.

Лютневий сніг весною пахне.

И вот еще несколько поговорок про февраль:

Питає лютий, чи добре взутий, бо прийде марець і вхопить за палець.

В лютому зима вперше з весною стрічається.

Лютий виганяє ковалів з гути.

Лютий— гостро-кутий.

Лютий додає до весни охоти, але ти взувай ще добре чоботи.

Лютий ведмедю и барлозі бік пригріває.

Ще рано лютому до березня в свати ходити.

На лютий "Добридень", березневим "Здорові будьте".

Лютий зиму на ніч замикає, а березень весну в гості припрошує.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким будет февраль в 2024 году по прогнозам народного синоптика.