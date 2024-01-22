Почему разбитая посуда может означать не только счастье: тайны народной мудрости

Разбитая посуда может быть как знаком счастья, так и признаком беды

В народе существует поверье, что разбитая посуда приносит счастье. Это поверье уходит своими корнями в глубину веков. Еще наши предки верили, что разбившаяся случайно посуда несет в себе положительную энергию.

Однако, не всегда разбитая посуда предвещает счастье. В зависимости от обстоятельств он может нести в себе и негативные последствия, как сообщает glavred.

Что означает разбитая посуда?

К хорошим приметам относят :

Если посуда разбилась случайно, особенно если это сделала молодая девушка или невеста, то это предвещает ей счастливое замужество и много детей. Это поверье связано с тем, что посуда в древности считалась символом женственности и материнства. Разбитая посуда, таким образом, символизирует благополучное замужество и рождение детей.

Если посуда разбилась во время застолья, это обещает удачу и успех виновникам торжества. Это поверье связано с тем, что застолье есть символ радости и праздника. Разбитая посуда, таким образом, символизирует продолжение этих положительных эмоций.

Если посуда разбилась на свадьбе, то предвещает молодоженам долгую и счастливую совместную жизнь. Это поверье является самым распространенным. Оно связано с тем, что свадьба является одним из самых важных и счастливых дней в жизни человека. Разбитая посуда, таким образом, символизирует продолжение этого счастья на всю жизнь.

К плохим приметам относят:

Если посуда разбилась не полностью, а только треснула или раскололась на две равные половинки, то это предвещает ссоры, неприятности и болезни. Это поверье связано с тем, что треснувшая посуда символизирует незавершенность и несовершенство. Разбитая посуда, таким образом, символизирует проблемы, которые могут случиться в жизни человека.

Если посуда бьется в доме слишком часто, это может быть признаком того, что в семье накопилось много негатива. Это поверье связано с тем, что посуда отражает энергию в доме. Разбитая посуда, таким образом, символизирует то, что в доме накопилось много негативных эмоций, которые могут привести к ссорам, неприятностям и болезням.

Если посуда разбилась в руках чувствующего себя плохо, то это может быть признаком того, что этот человек скоро заболеет. Это поверье связано с тем, что посуда является символом здоровья. Разбитая посуда, таким образом, символизирует ухудшение здоровья человека.

Как видим, разбитая посуда может предвещать как хорошие, так и плохие события. Поэтому если вы разбили посуду, не стоит сразу впадать в панику. Лучше прислушаться к своей интуиции и понять, что значит эта примета для вас.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя держать в доме треснувшее или разбитое зеркало. А также мы делились секретами народной мудрости о том, почему нельзя мыть посуду в гостях, ведь это может принести невзгоды в семье.