Не женитесь в высокосном году: почему этого не стоит делать за народными приметами

Как можно обречь свой брак на ссоры, женившись в неправильном году

2024 год – високосный. В нем будет не 365, а 366 дней. В народе такой год считается несчастливым и даже опасным. С ним связано множество примет и запретов, которых соблюдали наши предки.

Дело в том, что когда люди не понимали, для чего создан такой год. Вот поэтому и связывали все неудачи с ним. Существовало также множество вещей, которые нельзя было делать в високосный год, чтобы не привлечь неудачу. Об этом рассказали Вікна.

Почему нельзя жениться в високосном году

Бракосочетание в этот особый год может принести беды и несчастья. Также это может предвещать нищету.

Также сыграв свадьбу в високосный год, вы рискуете расстаться с любимым человеком. Некоторые поверья говорят, что это произойдет в ближайшие три года.

Также, женившись в такой год, есть риск ссориться с любимым человеком. Речь идет не об обычных бытовых ссорах, а о серьезных конфликтах, вызванных изменами.

Для того чтобы "минуть" плохие приметы, стоит сделать не слишком пышную свадьбу. Также поверья говорят, что невеста должна быть одета в длинное платье со шлейфом и в обувь положить монеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать с обручальным кольцом. Мы поделились, какие действия с этим символом любви могут привести к ссорам.