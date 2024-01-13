Как гадать на Старый Новый год: ритуалы на суженого, деньги и не только

Узнайте, что уготовано вам судьбой в ближайшем будущем

В воскресенье, 14 января, отмечается Старый Новый год. Этот необычный праздник не является церковным, поэтому его дата остается неизменной после перехода православной церкви на новоюлианский календарь.

Несмотря на то, что теперь праздник Маланки и Василия приходятся на 31 декабря и 1 января соответственно, некоторые украинцы еще привержены старому стилю. Многие продолжают придерживаться давних народных традиций, которые проводили в этот период. Наши предки верили, что ночь на Старый Новый год является особенно магической, когда можно предсказать свое будущее.

Это идеальный момент для гаданий на суженого и предсказания своей судьбы. "Телеграф" собрал для вас самые простые точные гадания на Старый Новый год на суженого, замужество, судьбу.

Гадание на имя суженого

В период с 13 по 14 января, во время празднования Старого Нового года, выйдите на улицу и запросите имя у первого мужчины, с которым встретитесь. Это имя, вероятно, будет именем вашего будущего супруга.

Гадание на суженого с кольцом

В компании девушки могут определить, кто из них первой выйдет замуж. Каждая из них становится посередине комнаты и прокатывает кольцо по полу. Та, чье кольцо остановится ближе всего к двери, будет первой, кто сделает шаг к свадебному алтарю.

Гадание в ночь на 14 января на желание

Перед тем как заснуть 14 января, составьте 10 различных желаний и запишите их на отдельных бумажках. Положите эти листочки под подушку. Утром выберите один из них наугад, и именно это желание сбудется в течение 2024 года.

Гадание на Старый Новый год по чашкам

Возьмите столько чашек, сколько есть гадальщиков, и поместите в каждую из них мелкие предметы: кольцо, хлеб, монету, сахар, соль, лук. В одну из чашек добавьте воду. Гадающие, с закрытыми глазами, выбирают по одной чашке. Предмет в их чашке предвестит будущее: кольцо обещает скорую свадьбу, хлеб – материальное благополучие, монета – богатство, сахар – веселье, соль – неудачу, лук – слезы, а вода – ничего не изменится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что привело к переходу украинской церкви на новое летоисчисление. Чем отличается новоюлианский календарь от григорианского и юлианского, узнайте из следующей статьи.