Что предвещает начало белой полосы: какие приметы расскажут о везении

Приметы и предрассудки о везении

Пожалуй, каждый мечтает стать счастливым. Однако мы очень редко обращаем внимание на мелочи, которые на самом деле очень важны. Раньше мы рассказывали, в какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять успех. Теперь поговорим о других предрассудках, которые предвещают удачу и счастье.

Стоит лучше знать приметы, ведь они могут нас о многом предупреждать. Об этом рассказали Факты.

Существуют следующие приметы об успехе:

Если вы по дороге увидели червя, вас ждет успех на работе. Также это означает, что соглашение, которое вы заключили накануне, будет завершено хорошо.

Если на вас села божья коровка, ждите в личной жизни успеха. Как только вы заметили насекомое на себе, его нужно осторожно снять и отпустить, в слух сказав, о чем мечтаете.

Если вы утром случайно споткнулись правой ногой, вас будет преследовать удача на каждом шагу. Неприятности будут убегать от вас вон.

Если по дороге домой вы увидели трехцветную кошку, это предвещает везение. А если пушистое животное потрется о вашу ногу, это означает счастье.

Если в тарелку с едой упала муха, она принесла вам довольство. У вас появится то, о чем вы давно мечтали.

Ранее мы уже рассказывали, почему плохой приметой считается пожелание "спокойной ночи". Мы поделились интересными предрассудками.