Что предвещает начало белой полосы: какие приметы расскажут о везении
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Приметы и предрассудки о везении
Пожалуй, каждый мечтает стать счастливым. Однако мы очень редко обращаем внимание на мелочи, которые на самом деле очень важны. Раньше мы рассказывали, в какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять успех. Теперь поговорим о других предрассудках, которые предвещают удачу и счастье.
Стоит лучше знать приметы, ведь они могут нас о многом предупреждать. Об этом рассказали Факты.
Существуют следующие приметы об успехе:
- Если вы по дороге увидели червя, вас ждет успех на работе. Также это означает, что соглашение, которое вы заключили накануне, будет завершено хорошо.
- Если на вас села божья коровка, ждите в личной жизни успеха. Как только вы заметили насекомое на себе, его нужно осторожно снять и отпустить, в слух сказав, о чем мечтаете.
- Если вы утром случайно споткнулись правой ногой, вас будет преследовать удача на каждом шагу. Неприятности будут убегать от вас вон.
- Если по дороге домой вы увидели трехцветную кошку, это предвещает везение. А если пушистое животное потрется о вашу ногу, это означает счастье.
- Если в тарелку с едой упала муха, она принесла вам довольство. У вас появится то, о чем вы давно мечтали.
Ранее мы уже рассказывали, почему плохой приметой считается пожелание "спокойной ночи". Мы поделились интересными предрассудками.