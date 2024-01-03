Чтобы не отпугнуть удачу: в какие дни недели согласно приметам нельзя менять постельное белье

Наши предки верили в эти приметы и суеверия

В украинской культуре существует много народных примет и суеверий, которые пришли к нам от предков. Некоторые из них вы могли слышать от своих мам и бабушек, например, о том, в какие дни нельзя и можно менять постельное белье.

Как пишет "Телеграф", согласно верованиям наших предков, "неправильный" день для смены белья может отпугнуть удачу из дома и привлечь в него ссоры, бедность и неудачи.

В какие дни нельзя менять постельное белье — народные приметы

Согласно народным приметам, нельзя менять постельное белье в воскресенье. Это может привести к бессоннице и кошмарам во сне.

Также не стоит застилать чистое белье в пятницу, это может притянуть в жизнь неудачи и ссоры.

Кроме того, не рекомендуется менять белье и в дни больших церковных праздников, чтобы не отпугнуть удачу и богатство.

В какие дни можно менять постельное белье — народные приметы

Лучше всего поменять белье в субботу, особенно, когда вся уборка в доме уже сделана. Тогда в доме всегда будет уютно и поселится удача и благополучие.

Также, чтобы привлечь удачу, можно застилать чистое белье по четвергам, это один из самых благоприятных дней для этого.

Что касается стирки, то лучше всего стирать постельное белье в понедельники и вторники. Перед стиркой его лучше всего вывернуть наизнанку, это убережет здоровье домочадцев и принесет достаток.

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