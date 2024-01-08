Украшения сами падают, а кончики веток потемнели: когда нужно выносить елку по народным приметам

Когда следует разбирать и выносить елку

В украинской культуре существует множество народных примет и суеверий, которые касаются разных сфер нашей жизни. Так, например, есть приметы, когда же нужно выносить из дома новогоднюю елку.

Многие люди разбирают праздничное дерево сразу после рождественских святок, пишет meta.ua. А некоторые оставляют елку стоять пж до весны, особенно, если она искусственная. А как поступали наши предки и когда, согласно народным приметам, нужно выносить елку.

Когда убирать елку по народным приметам?

Наши предки считали, что живая елка в доме способна накапливать в себе негативную энергетику. Поэтому сразу же после праздников дерево разбирали и выносили из дома. Чаще всего потом живую елку сжигали.

Кроме того, наши предки считали, что елка в доме может подавать сигналы, когда ее нужно выносить. Об этом также есть народные приметы и суеверия:

Если игрушки и украшения начали сами по себе падать с елки — домовой таким образом говорит вам, что дерево нужно выносить из дома.

Если кончики веток у елки начали темнеть — значит в ней накопилось много негативной энергии и ее стоит выбросить из дома.

Если ствол елки повредился, треснул или расслоился, а деревце стало неустойчивым — пора разбирать и выносить елку, чтобы не привлекать злых духов в дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбросить из дома новогоднюю елку. Что сделать, чтобы не пришлось убирать иголки.