"Последний год": известный мольфар рассказал, что ждет Путина в 2024-м

Российскому диктатору "светит" год разочарования и унижения

Известный украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев, ранее рассказавший об отвратительном состоянии здоровья президента России, поделился новым прогнозом относительно диктатора Владимира Путина.

В эфире программы "Ранок у великому місті" ясновидящий заявил, что 2024 год станет последним, когда глава Кремля сможет проявить себя на 100%. По словам Гордеева, российский агрессор доведет РФ до краха.

"Он уже это делает в любом случае, но люди, которые его в этом поддерживают до сих пор не понимают, что это последний год, когда Путин сможет себя проявлять на 100%", — сказал мольфар.

Также экстрасенс добавил, что российский президент, который будет все чаще находится в состоянии агрессии, недопонимания и унижения, столкнется с множеством трудностей. К слову, по словам мольфара, в новом году диктатор планирует большие расходы на войну с Украиной, однако они принесут Путину одно лишь разочарования.

Ранее экстрасенс и таролог Виктор Литовский рассказал, как умрет Владимир Путин. По его словам, в последние минуты жизни президент России будет чувствовать в горле горький металлический привкус.