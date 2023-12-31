Что нужно сделать на Новый год, чтобы водились деньги: народные приметы

Рассказываем, какие есть ритуалы и обряды для привлечения денег в новогоднюю ночь

Новый год издавна считается временем волшебства и исполнения желаний. Во множестве культур существуют верования о том, что нельзя делать в канун Нового года. А также — что нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы привлечь богатство, удачу и счастье.

Приметы на Новый год 2024 — на деньги и счастье

Чтобы оставить все проблемы старого года далеко за спиной, считалось, что его нужно выпустить из дома. Для этого нужно:

перед наступлением нового открыть ненадолго форточку;

приоткрыть входную дверь сразу после полуночи, чтобы привлечь счастье, удачу и деньги.

Таким образом вы избавляетесь от груза несчастий и неудач, которые принес прошлый год. А также впускаете в дом позитивную энергию наступившего года, которая будет помогать вам в финансовой сфере.

Еще загадайте свое желание во время боя часов. Вы должны искренне верить в то, что оно сбудется и никому его не озвучивать.

Кроме того, перед Новым годом рассчитайтесь с долгами. Это нужно сделать, чтобы не быть должником весь следующий год.

Под тарелку на время встречи Нового года положите монету, которая имеет для вас значение. Это может быть монетка из подаренного кошелька, которую туда на удачу поместил даритель. Или монета, которая символизирует особенное событие в вашей жизни. Сохраните ее на весь последующий год.

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