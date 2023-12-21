Не выбрасывайте старую сумку: к чему это приведет по приметам

Рассказываем, можно ли выбрасывать старую сумку и где их хранить

У каждого дома собираются старые вещи, которые жалко выбросить, даже если они в плохом состоянии. Есть и такие, которые по внешнему виду нормальные, но их давно уже никто не носит. Это лишние пылесборники. Раньше мы уже рассказывали, можно ли делать тряпки из старых вещей. Теперь поговорим о том, можно ли выбрасывать старые сумки.

Хранение ненужных вещей или предметов плохо сказывается на домашней атмосфере. Также это может привести к ссорам и проблемам с финансами. Об этом рассказали на Ukr.Media.

Можно ли выбрасывать старую сумку?

Если вы храните клатч, он в приличном состоянии и может быть когда-нибудь использован, то следует класть его в правильное место. Должна быть отдельная полка или пространство в шкафу для аксессуаров. При этом в каждую сумку или клатч нужно положить монету. Дело в том, что пустые сумки привлекают неудачи и финансовые кризисы.

Нельзя хранить сумки с дырками или оторванными ручками. Поврежденные изделия притягивают воров и потери. Также они могут спровоцировать местные катастрофы.

Даже если сумка в хорошем состоянии, но вы точно знаете, что не будете ее носить, смело выбрасывайте ее. Однако следует помнить, что любая вещь проникнута энергией ее владельца, поэтому вы можете стать жертвой колдуна. Чтобы недоброжелательные люди не могли использовать вашу вещь против вас, ее следует сначала очистить. Для этого нужно положить ее в соленую воду, после чего обкурить церковной свечой или ароматом. Выносить вещь на мусорник надо когда на улице еще светло.

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