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Не дарите тапочки на праздник: какие еще негативные приметы говорят об обуви

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Тапочки - не лучший подарок для близкого человека Новость обновлена 26 декабря 2023, 18:20
Тапочки - не лучший подарок для близкого человека. Фото Pixabay

Также узнайте, почему нельзя надевать новую обувь на важное мероприятие

Обувь, подобно многим другим вещам, поглощает энергию своего владельца. Существует множество народных суеверий, касающихся обуви, включая как положительные, так и отрицательные.

Невозможно представить свою жизнь без обуви, поскольку современному человеку приходится проводить много времени на ногах. Именно поэтому с этим аксессуаром связано столько народных примет и поверий. Тем не менее, прежде всего важно осознавать негативные последствия небрежного отношения к своей любимой паре.

Что нельзя делать с обувью

  • Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.
  • Башмаки на столе ‒ к ссоре.
  • Получить тапочки в подарок ‒ к ссоре с человеком, который их подарил.
  • Наступить на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.
  • Обувь скрипит ‒ вы кого-то обидели.
  • Дырявая обувь в шкафу ‒ к болезням.
  • Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
  • Чужой человек моет вашу обувь ‒ проблемы в личной жизни.
  • Сломать каблук ‒ к несчастью.
  • Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.

Ранее мы рассказывали, правда ли, что рассыпанная соль приводит к ссоре. А также почему в народе соль не советуют одалживать даже близким людям.

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#Обувь #Приметы #Народные приметы