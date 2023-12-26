Не дарите тапочки на праздник: какие еще негативные приметы говорят об обуви
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Также узнайте, почему нельзя надевать новую обувь на важное мероприятие
Обувь, подобно многим другим вещам, поглощает энергию своего владельца. Существует множество народных суеверий, касающихся обуви, включая как положительные, так и отрицательные.
Невозможно представить свою жизнь без обуви, поскольку современному человеку приходится проводить много времени на ногах. Именно поэтому с этим аксессуаром связано столько народных примет и поверий. Тем не менее, прежде всего важно осознавать негативные последствия небрежного отношения к своей любимой паре.
Что нельзя делать с обувью
- Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.
- Башмаки на столе ‒ к ссоре.
- Получить тапочки в подарок ‒ к ссоре с человеком, который их подарил.
- Наступить на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.
- Обувь скрипит ‒ вы кого-то обидели.
- Дырявая обувь в шкафу ‒ к болезням.
- Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
- Чужой человек моет вашу обувь ‒ проблемы в личной жизни.
- Сломать каблук ‒ к несчастью.
- Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.
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