Уйдет удача и благополучие: что не стоит делать в Игнатьев день 20 декабря

В этот день было принято кланяться своему дому

В эту среду православные христиане за новым календарем отмечают память Игнатия Богоносца, который жил в конце I – начале II веков. В народном календаре этот день известен как Игнатьев день. До смены на новоюлианский стиль верующие почитали Богоносца 2 января.

В этот день в старину готовились к празднованию Рождества Христова: изучали колядки и песни, создавали карнавальные костюмы. Хозяйки приступали к приготовлению дома к празднику: убирали, раскрашивали стены, запасали продукты.

Утро 20 декабря начинали с посещения церкви. Христиане зажигали свечи, молились святому, у которого искали поддержку от сглаза, злых духов.

В день святого Игнатия традиционно принято было проявлять почтение своему дому, что, как считалось, служит своеобразной защитой жилища. Считается хорошей традицией провести этот день в кругу семьи.

Что нельзя делать 20 декабря

Давать деньги в долг — вместе с ними уйдет удача и финансовое благополучие.

Петь после заката солнца — может надолго пропасть голос.

Пускать в дом нищих и больных людей — придет нищета и слезы.

Свистеть в доме — свист унесет все деньги.

Делать крупные покупки — вещи быстро придут в негодность.

Напомним, что в это воскресенье все украинцы собираются за праздничным столом, поскольку наступит канун Рождества. Стол 24 декабря традиционно должен быть накрыт 12 постными блюдами, среди которых особое место занимает маковая кутья.