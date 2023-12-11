Мальчик или девочка: как узнать пол будущего ребенка по приметам

Как народные приметы помогут определить пол ребенка

Пол будущего ребенка узнавали только с помощью приметы еще до того, как изобрели УЗИ. В современном мире все гораздо легче. Однако даже УЗИ может не дать стопроцентного результата. Эти предрассудки проверены временем и даже на ранних сроках помогут определить состояние ребенка. А раньше мы уже рассказывали, почему по приметам нельзя супружеской паре вытираться одним полотенцем.

О полу ребенка говорит и форма живота беременной женщины, и ее внешность и еще куча разных показателей. Об этом рассказали на chasdiy.

Как узнать пол ребенка по облику мамы

Следует обратить внимание на животик. Если он треугольный и сильно выступающий, родится мальчик. Если круглый и широкий – девочка. Также если живот беременной женщины очень асимметричный, и выступает в правую сторону – это свидетельствует о сыне, если у левого – о дочери.

Если же во время беременности со временем будущая мама будто расцветает на глазах, у нее родится точно мальчик. Если же все наоборот – девочка. Говорят, что дочь уносит красоту мамы. Однако, после родов мама будет выглядеть очень красиво.

Также стоит обратить внимание на походку мамы. Если она ходит грациозно, вероятно родится девочка. Если походка стала неуклюжей — мальчик.

Если у будущей мамы стал острый нос, будет сынишка. Если лицо стало круглым – дочь.

Самочувствие и аппетит мамы как признак пола ребенка

Если женщина носит под сердцем девочку, ей хочется много сладких фруктов. Если же маму тянет на мясо, сыр, острое и соленое – ждите мальчика.

Чем сильнее токсикоз в первой половине дня, тем выше вероятность рождения дочери. Если вам это явление вообще не знакомо или беспокоит во второй половине беременности, ждите сынишку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать, чтобы ребенок не родился мохнатым. Мы поделились интересными предрассудками.