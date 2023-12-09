Вы притягиваете неудачу, делая на кухне пять вещей

Они могут принести опасность всем членам семьи

Многие хозяйки допускают эти ошибки на своей кухне. Но, как отмечают эзотерики, игнорирование некоторых запретов может привести к проблемам и несчастьям.

Не случайно наши предки внимательно следили за порядком на кухне и тем, что там находится. Давайте рассмотрим, что стоит избегать в заботах на кухне, чтобы не упустить удачу и не навлечь множество неприятностей на себя и свою семью.

Что нельзя делать на кухне: 5 запретов

Сидеть на столе. Наши предки верили, что стол – это магия в доме. Если пренебрегать им, можно остаться без финансовой удачи. Оставлять пустую посуду на столе. Так можно призвать злых духов. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок. Не покрывать стол скатертью или салфеткой. В этом случае в доме не будет никакого благополучия. Хранить побитую посуду. Если держать в доме такую посуду, бедность, ссоры и скандалы не будут покидать вас и членов семьи долгое время. Брать чужую посуду. Такие вещи должны быть только у своих владельцев. Если соседи дали вам тарелку, наполненную блюдом, отдавать ее нужно тоже не пустой.

Ранее мы рассказывали, какие вещи не стоит класть на обеденный стол. Неся защитную энергетику они, наоборот, — притянут неприятности.