Вы разрушите свой брак: почему мужу и жене не стоит пользоваться одним полотенцем

Эзотерики рассказали, почему супругам нельзя вытираться одним полотенцем

Один из самых сакральных и магических предметов — полотенце. С ним связано много предрассудков и примет. Один из таких состоит в том, что нельзя супругам вытираться одним полотенцем. А почему не стоит подметать в доме в понедельник, мы уже рассказывали раньше.

Муж и жена должны иметь разные полотенца для вытирания рук, чтобы не навлечь беду. Об этом рассказывает obozrevatel.

Почему нельзя пользоваться одним полотенцем мужу и жене

Эзотерики считают, что использование одного полотенца приносит ссоры и может привести к разводу. Объяснений, почему именно так и каким образом одно полотенце принесет споры, нет. Однако с прагматической точки зрения можно найти аргументацию. У каждого на теле есть разные микроорганизмы. Они уникальны и могут быть опасны для других. Чужие бактерии вызывают разные реакции на разных организмах. Именно поэтому лучше иметь отдельное полотенце для каждого члена семьи.

Приметы, связанные с полотенцами

Если полотенце упало, это принесет вам плохие новости и приедут нежелательные гости. Надо быстро поднять и полотенце и повесить его. Только после этого пользоваться им.

Мытье полов старым полотенцем — плохая идея. Это доставит вам болезни и беды.

Не стоит дарить полотенца. Это разлучит вас с этим человеком.

Нельзя бить полотенцем людей и животных. Это приведет к депрессии и чрезмерным расходам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему с посторонними нельзя делиться личной жизнью. Мы подготовили вам интересные предрассудки.