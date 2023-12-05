Для изобилия в доме нужен только правильный запах: что притягивает богатство

Рассказываем, какие запахи привлекут в ваш дом богатство

Один из самых главных показателей уюта в доме – запах. Он влияет на расслабление и настроение. Ароматерапия – очень хороший способ борьбы со стрессом. Как украсить дом к новому году, чтобы расположить дракона, мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о запахах для привлечения богатства.

Бесспорно, можно покупать всевозможные ароматические ароматы и духи для текстиля. Они тоже придают жилищу хороший запах. Однако они не помогут вам привлечь изобилие. Чем должно пахнуть жилище, в которое деньги будут течь рекой, поделились на ТСН.

Запахи, притягивающие богатство в дом

Мята. Эзотерики считают, что мята хорошо влияет на энергетические каналы, притягивающие деньги. Для этого нужно мятное эфирное масло распределить по дому. Буквально по несколько капель в разных комнатах. Также можно немного добавить в кошелек.

Апельсин – фрукт радости. Его аромат повышает настроение и настраивает на сосредоточение. Именно запах апельсина, по словам эзотериков, притягивает финансовые потоки и богатство. Аромаолия с цитрусом будет способствовать обилию в семье.

Базилик. Запах базилика способствует улучшению здоровья, особенно ее нервной системы. Такой запах привлечет в вашу жизнь состоятельных людей, которые вдохновят вас на новые свершения. Запах базилика настраивает на работу и сосредотачивает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какие дни лучше подметать в доме. Мы поделились интересными приметами, которые помогут привлечь удачу.