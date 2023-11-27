Что нельзя дарить любимому человеку: приметы, грозящие разрывом

Не вздумайте дарить этот гаджет второй половинке

Мобильные устройства тесно вплелись в нашу повседневную рутину, упрощая ее и добавляя комфорт и практичность. Неудивительно, что они стали популярным выбором в качестве подарка для близких.

Такой технологический сюрприз может не принести ничего хорошего в отношениях двух влюбленных людей. Рассказываем о народных приметах, которые говорят, что телефон — это не самый лучший подарок для близкого человека.

Почему нельзя дарить телефон любимому/любимой

если подарить телефон девушке , то это может привести к разрыву в отношениях;

, то это может привести к разрыву в отношениях; если подарить телефон парню , то это может привести к изменам;

, то это может привести к изменам; если жена подарит телефон мужу , то это может привести к появлению у него любовницы;

, то это может привести к появлению у него любовницы; если муж подарит жене телефон, то это может привести к появлению у нее мелких хлопот.

Для предотвращения негативных последствий указанных примет, эзотерики рекомендуют отправиться в магазин в компании того, кому предназначен мобильный телефон в качестве подарка.

Ранее мы писали, как нельзя обращаться с дверью. Есть в народе приметы, которые сулят несчастья и мужа-алкоголика.