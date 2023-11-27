Что нельзя дарить любимому человеку: приметы, грозящие разрывом
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Не вздумайте дарить этот гаджет второй половинке
Мобильные устройства тесно вплелись в нашу повседневную рутину, упрощая ее и добавляя комфорт и практичность. Неудивительно, что они стали популярным выбором в качестве подарка для близких.
Такой технологический сюрприз может не принести ничего хорошего в отношениях двух влюбленных людей. Рассказываем о народных приметах, которые говорят, что телефон — это не самый лучший подарок для близкого человека.
Почему нельзя дарить телефон любимому/любимой
- если подарить телефон девушке, то это может привести к разрыву в отношениях;
- если подарить телефон парню, то это может привести к изменам;
- если жена подарит телефон мужу, то это может привести к появлению у него любовницы;
- если муж подарит жене телефон, то это может привести к появлению у нее мелких хлопот.
Для предотвращения негативных последствий указанных примет, эзотерики рекомендуют отправиться в магазин в компании того, кому предназначен мобильный телефон в качестве подарка.
Ранее мы писали, как нельзя обращаться с дверью. Есть в народе приметы, которые сулят несчастья и мужа-алкоголика.