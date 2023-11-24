Три ритуала в день зарплаты, чтобы водились деньги: что нужно делать

Так делали еще наши бабушки

В украинской культуре есть много примет и поверий, связанных с деньгами и богатством, в которые верили наши предки, и которые передаются из поколения в поколение. Мы уже рассказывали, в какие приметы и суеверия верили наши бабушки, а сегодня делимся, что, согласно народным приметам, нужно сделать в день зарплаты, чтобы водились деньги в доме.

"Телеграф" рассказывает про три ритуала, которые нужно сделать в день получения зарплаты, чтобы деньги в доме были всегда.

Дайте деньгам переночевать

Вы точно слышали об этом от своих мам и бабушек. Согласно народным приметам, после получения дохода деньгам нужно дать переночевать в вашем доме. Не спешите тратить только что полученные деньги и, тем более, отдавать сразу долги. Лучше отложить все покупки на следующий день.

Отдайте десятину

Наши предки считали, что для приумножения богатства нужно делиться своими доходами. Когда получите зарплату отложите 10% от всей суммы и передайте на благотворительность или отдайте нуждающимся. Тогда деньги будут возвращаться к такому милосердному человеку. Главное делиться искренне, а не скрипя зубами.

Пересчитайте и положите на подоконник

Когда получили зарплату, если речь идет о наличных купюрах, пересчитайте деньги до захода солнца и аккуратно уложите кучкой лицевой стороной кверху. Если в день вашей зарплаты молодая Луна — положите деньги на подоконник на ночь, это, согласно приметам, приумножит деньги в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о народных приметах на привлечение богатства. Что нужно сделать с деньгами, а чего делать категорически нельзя.