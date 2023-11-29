Просто выбросьте это: какие вещи уносят удачу из вашего дома

Каких вещей нужно избавиться навсегда

Для того чтобы в вашей жизни появилось что-то новое, нужно избавиться от старого. Это действует со всеми сферами. Старые и ненужные вещи блокируют приход положительной энергии в ваш дом. Что нужно делать, чтобы всегда были деньги, мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о том, какие вещи отталкивают удачу от вашего дома.

Старые вещи привязывают вас к прошлому. Они как бы блокируют изменения и приход чего-то нового. Об этом рассказали на vazhno.

Что следует выбросить

Дырявые и изношенные вещи. Во-первых, они засоряют пространство. Во-вторых, хранение изношенных вещей не позволит вам купить новые. Они будут просто лежать на полках, а новыми вещами шкаф не будет пополняться.

Купальники, которые вы не носили уже несколько лет. Здесь ситуация та же. Вы не купите новый купальник, пока не выкинете старый.

Вещи, на которых есть пятна и они не отпираются. Такие вещи несут в себе плохую энергетику. Грязную одежду вы точно больше не наденете, а положительную энергию – не купите.

Что выбрасывать не нужно

Сумки и кошельки. Это может повлечь за собой финансовый кризис. Такие вещи лучше сжигать или закапывать.

Сжечь или порвать на маленькие кусочки нужно детские вещи. Они обладают особой энергией.

Уничтожение или выбрасывание ненужных вещей — это не только хороший способ навести порядок дома, но и отличную энергетическую очистку. А что свидетельствует о том, что скоро вы встретите свою любовь, мы уже рассказывали раньше.