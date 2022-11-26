Предвестники неудачи в любви и даже серьезной болезни: к чему потерять перчатки

Плохих последствий можно и избежать

Если синоптики говорят, что эта зима для украинцев будет преимущественно теплой, отказаться от перчаток в холодное время все же никто не сможет. Как бы там ни было, они теплые и берегут кожу рук.

Стоит отметить, что все люди хоть раз в жизни случайно теряли перчатку, или сразу две. Согласно народным приметам, потеря такого аксессуара считается не очень хорошим знаком, пишет meta.

Что предвещает потеря варежки

Ссору с родными и друзьями.

Потерю работы или понижение в должности.

Ссору со второй половинкой или даже развод.

Снижение заработка или потерю крупной суммы денег.

Серьезную болезнь.

Важно и то, какая перчатка была утеряна. Если правая, то это сулит ссоры в семье и проблемы на работе, однако если такая неудача случилась с одиноким человеком, то это предвещает скорую встречу со второй половинкой.

Если потерялась левая рукавица — ожидайте измену партнера.

Как избежать плохих последствий

Если вы потеряли этот аксессуар, то выбросьте и вторую перчатку. Ее хранить нет смысла. Забудьте о них и не унывайте из-за потери. Лучше купите новые, чтобы впустить в свою жизнь новые возможности.

Ранее мы писали, что предвещает стук птицы в окно, а также рассказывали, что по приметам означает залетевший на балкон голубь.