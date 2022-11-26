Предвестники неудачи в любви и даже серьезной болезни: к чему потерять перчатки
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Плохих последствий можно и избежать
Если синоптики говорят, что эта зима для украинцев будет преимущественно теплой, отказаться от перчаток в холодное время все же никто не сможет. Как бы там ни было, они теплые и берегут кожу рук.
Стоит отметить, что все люди хоть раз в жизни случайно теряли перчатку, или сразу две. Согласно народным приметам, потеря такого аксессуара считается не очень хорошим знаком, пишет meta.
Что предвещает потеря варежки
- Ссору с родными и друзьями.
- Потерю работы или понижение в должности.
- Ссору со второй половинкой или даже развод.
- Снижение заработка или потерю крупной суммы денег.
- Серьезную болезнь.
Важно и то, какая перчатка была утеряна. Если правая, то это сулит ссоры в семье и проблемы на работе, однако если такая неудача случилась с одиноким человеком, то это предвещает скорую встречу со второй половинкой.
Если потерялась левая рукавица — ожидайте измену партнера.
Как избежать плохих последствий
Если вы потеряли этот аксессуар, то выбросьте и вторую перчатку. Ее хранить нет смысла. Забудьте о них и не унывайте из-за потери. Лучше купите новые, чтобы впустить в свою жизнь новые возможности.
Ранее мы писали, что предвещает стук птицы в окно, а также рассказывали, что по приметам означает залетевший на балкон голубь.