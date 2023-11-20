Что нельзя делать с дверьми, если не хотите впустить в жизнь беды
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Одни поверья предвещают беду, другие привлекают в дом деньги
В давние времена люди верили, что дверь представляет собой своеобразный переход между параллельными мирами, являясь путем из мира живых в мир мертвых. Этому представлению придавался мистический характер, и даже для привлечения удачи над дверью вешали лавровый лист.
Существуют распространенные народные приметы, связанные с дверьми. Некоторые из этих поверий предвещают несчастье, в то время как другие обещают привлечение денег и благополучия в дом.
Народные приметы о дверях
- Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.
- Дверь начала скрипеть – ждет переезд.
- Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.
- В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.
- Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.
- Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.
- Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.
Ранее мы писали, нужно ли смотреть в зеркало, возвращаясь домой, если что-то забыли. Не все знают, как вы можете испугать домового.