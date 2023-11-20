Укр

Что нельзя делать с дверьми, если не хотите впустить в жизнь беды

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дверь - портал между мирами
Дверь - портал между мирами. Фото Pixabay

Одни поверья предвещают беду, другие привлекают в дом деньги

В давние времена люди верили, что дверь представляет собой своеобразный переход между параллельными мирами, являясь путем из мира живых в мир мертвых. Этому представлению придавался мистический характер, и даже для привлечения удачи над дверью вешали лавровый лист.

Существуют распространенные народные приметы, связанные с дверьми. Некоторые из этих поверий предвещают несчастье, в то время как другие обещают привлечение денег и благополучия в дом.

Народные приметы о дверях

  • Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.
  • Дверь начала скрипеть – ждет переезд.
  • Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.
  • В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.
  • Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.
  • Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.
  • Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.

Ранее мы писали, нужно ли смотреть в зеркало, возвращаясь домой, если что-то забыли. Не все знают, как вы можете испугать домового.

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#Приметы #Двери #Народные приметы