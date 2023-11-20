Что нельзя делать с дверьми, если не хотите впустить в жизнь беды

Одни поверья предвещают беду, другие привлекают в дом деньги

В давние времена люди верили, что дверь представляет собой своеобразный переход между параллельными мирами, являясь путем из мира живых в мир мертвых. Этому представлению придавался мистический характер, и даже для привлечения удачи над дверью вешали лавровый лист.

Существуют распространенные народные приметы, связанные с дверьми. Некоторые из этих поверий предвещают несчастье, в то время как другие обещают привлечение денег и благополучия в дом.

Народные приметы о дверях

Входная дверь неожиданно открывается – ждет несчастье или серьезное жизненное испытание.

– ждет несчастье или серьезное жизненное испытание. Дверь начала скрипеть – ждет переезд.

– ждет переезд. Гость закрыл дверь на замок – на жильцов дома обрушится несчастье.

– на жильцов дома обрушится несчастье. В дверь постучали, а там никого нет – злые силы пытаются проникнуть в жилье. Такой знак нельзя игнорировать. Необходимо убраться в доме и зажечь возле входной двери белую свечу.

Если вы надолго уезжаете из дома, закройте все шторы и двери , которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни.

, которые есть в квартире, чтобы не привлечь к себе сплетни. Возле дверей появилась паутина – получите неожиданную прибыль.

– получите неожиданную прибыль. Незамужним девушкам следует запирать дверь, иначе муж будет пить.

Ранее мы писали, нужно ли смотреть в зеркало, возвращаясь домой, если что-то забыли. Не все знают, как вы можете испугать домового.