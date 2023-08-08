Пока, Крымский мост: астролог обнадежил прогнозом по возвращению полуострова

Влад Росс заявил, что как только украинские военные подойдут к Крыму, путин начнет терять власть

Известный астролог Влад Росс, который ранее высказался о дате смерти путина, озвучил свой прогноз касательно освобождения Украиной Крыма. Астроэксперт говорит о переломном моменте в ближайшие месяцы.

Как заявил Росс "Главреду", в августе и сентябре Крымский полуостров "станет" островом, так как ключевые мосты вокруг него будут разрушены. Особенно "горячим", по его словам, станет конец августа.

Так, астроэксперт говорит, что положение планеты войны Марса в августе способствует уничтожению Крымского моста. Более того, он считает, что вскоре станут непригодными и другие мосты, по которым оккупанты перебрасывают вооружение.

"Будут подбиты все остальные мосты, соединяющие Крым с материковой частью Украины. Будут подбиты и три северных, и Крымский мост. Когда Крым превратится в остров, прекратятся поставки оружия российским войскам, расположенным в Крыму и на юге", — заявил Росс.

После этого, предполагает астролог, Украина может выдвинуть россиянам ультиматум по сдаче Крыма. По словам Росса, по мере приближения украинской армии к Крыму российский диктатор путин будет терять власть.

"Когда украинская армия подойдёт к Крыму, в москве случится переворот, в результате которого путин потеряет власть. На том и закончится война", — подытожил Росс.

Ранее "Телеграф" писал, что таролог Макс Гордеев высказался о вступлении Украины в НАТО. Его расклад на таро показал, может ли это произойти до окончания войны.

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