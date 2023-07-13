Укр

Удача будет вам сопутствовать: что нужно сделать перед тем, как выйти из дома

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Что нужно сделать перед выходом из дома
Что нужно сделать перед выходом из дома. Фото Pixabay

Эти приметы могут помочь успешно выполнить все запланированные дела

Если хотите, чтобы удача сопутствовала вам в делах, особенно, если вы собираетесь на важную встречу или собеседование, тогда следует перед выходом из дома выполнить ряд определенных действий. Издавна считается, что таким образом человек защитит себя от неприятностей.

Эксперты в материале Glavred рассказали, к каким приметам следует прислушаться, чтобы при выходе из дома вокруг вас была сосредоточена только положительная энергетика.

Что нужно сделать перед выходом из дома

Если вы собираетесь в дальнюю дорогу, тогда перед уходом не стоит подметать и мыть полы, потому что могут появиться препятствия, которые помешают вашим планам реализоваться.

Если у вас запланированная важная встреча или деловые переговоры, тогда нельзя возвращаться домой, если вы что-то забыли. В противном случае вас могут ожидать неприятности. Если же вы забыли что-то крайне важное и вернуться все же пришлось, обязательно нужно перед выходом из дома посмотреть в зеркало и показать язык своему отражению.

Также, согласно приметам, чтобы в жизни сопутствовала удача и успех, необходимо перед тем, как выйти из двери, погладить угол любого стола. А выходя из дома, постарайтесь не споткнуться об порог, потому что это плохая примета. Зато можно постучать о дверной косяк, потому что издавна верили, что это также приносит успех.

Если вас ждет важная дорога, положите в кошелек монетку из домашней копилки, она послужит талисманом и будет привлекать в путешествии везение и фарт.

"Телеграф" писал ранее, почему обеденный стол нельзя вытирать рукой или салфеткой. Эзотерики настоятельно рекомендуют прислушаться к данным приметам.

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