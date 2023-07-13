Удача будет вам сопутствовать: что нужно сделать перед тем, как выйти из дома

Эти приметы могут помочь успешно выполнить все запланированные дела

Если хотите, чтобы удача сопутствовала вам в делах, особенно, если вы собираетесь на важную встречу или собеседование, тогда следует перед выходом из дома выполнить ряд определенных действий. Издавна считается, что таким образом человек защитит себя от неприятностей.

Эксперты в материале Glavred рассказали, к каким приметам следует прислушаться, чтобы при выходе из дома вокруг вас была сосредоточена только положительная энергетика.

Что нужно сделать перед выходом из дома

Если вы собираетесь в дальнюю дорогу, тогда перед уходом не стоит подметать и мыть полы, потому что могут появиться препятствия, которые помешают вашим планам реализоваться.

Если у вас запланированная важная встреча или деловые переговоры, тогда нельзя возвращаться домой, если вы что-то забыли. В противном случае вас могут ожидать неприятности. Если же вы забыли что-то крайне важное и вернуться все же пришлось, обязательно нужно перед выходом из дома посмотреть в зеркало и показать язык своему отражению.

Также, согласно приметам, чтобы в жизни сопутствовала удача и успех, необходимо перед тем, как выйти из двери, погладить угол любого стола. А выходя из дома, постарайтесь не споткнуться об порог, потому что это плохая примета. Зато можно постучать о дверной косяк, потому что издавна верили, что это также приносит успех.

Если вас ждет важная дорога, положите в кошелек монетку из домашней копилки, она послужит талисманом и будет привлекать в путешествии везение и фарт.

"Телеграф" писал ранее, почему обеденный стол нельзя вытирать рукой или салфеткой. Эзотерики настоятельно рекомендуют прислушаться к данным приметам.