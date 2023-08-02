Обладают сильной энергетикой: какие вещи в доме помогут привлечь удачу и достаток

С их помощью вы можете наладить свою жизнь

Любая вещь в доме обладает особой энергетикой, есть предметы, способные предвещать погром, а есть те, что наоборот, усиливают положительную энергию и способствуют привлечению удачи и финансового достатка.

В материале ASN эзотерики рассказали, что нужно оставить в своем доме, чтобы в нем царила приятная и уютная атмосфера, а вещи притягивали счастье, успех и оберегали от негатива. Стоит прислушаться к нескольким приметам и ритуалам.

Какие вещи привлекают деньги и удачу

Красный клубок

Оказывается, что усилить положительную энергетику и открыть финансовые потоки можно с помощью обычного клубка красных ниток, ведь этот цвет является символом благосостояния и часто красные нити используют для проведения денежных ритуалов. Просто купите клубок, но расплатитесь за него не купюрами, а монетами, а дома размотайте его и намотайте нить на деревянную палку небольшого размера. Оставьте клубок под кроватью. Согласно приметам, после этого ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Желтые монеты

Эзотерики говорят, что в доме нужно иметь хотя бы одну желтую монету, потому что она будет привлекать удачу и финансы. Такие монеты также часто используют для проведения различных ритуалов. Например, можно взять одну или несколько таких монет и в Полнолуние положить их на подоконник, чтобы на них падал Свет Луны. Утром спрячьте их в укромное местечко. Тратить потом монеты нельзя.

Чашка с водой

Вода также обладает особой энергией, считается, что она может воспринимать и передавать любую полученную информацию, поэтому ее также часто используют в ритуалах для привлечения денег. Чтобы раскрыть ее силу, возьмите чашку с широким горлышком, налейте в нее воду и расположите в западной части своего дома. Но не забывайте ее ежедневно менять.

Гвоздь

Этот предмет также может выполнять роль талисмана, способного защитить дом от негатива и завистников. Возьмите гвоздь среднего размера, но на нем не должно быть ржавчины. Вбейте его около входной или кухонной двери, но ничего на него не вешайте.

"Телеграф" писал ранее, что необходимо сделать утром, чтобы день был успешным. Эксперты призвали прислушаться к нескольким приметам и ритуалам.