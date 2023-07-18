Укр

Примета, о которой знают не все: почему не стоит дома хранить пустые банки

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
Дата публикации
Читати українською
Автор
Почему нельзя хранить дома пустые банки
Почему нельзя хранить дома пустые банки. Фото Pixabay

Лучше сразу избавляться от ненужной тары

С посудой в доме связано множество примет и суеверий, особенно, если речь идет о пустых предметах, например, стеклянных банках, которые хранятся в кухонных шкафах на "всякий случай". На самом деле, считается, что привычка собирать пустые банки плохо влияет на энергетику дома, поэтому так делать категорически не рекомендуется.

Эзотерики в материале OBOZREVATEL рассказали, с чем связаны эти народные приметы и почему к ним желательно прислушаться, если хотите, чтобы в доме был достаток и благополучие.

Почему нельзя хранить дома пустые банки

Согласно приметам, пустая емкость связана с разрушительной энергетикой. Если в доме будут храниться пустые банки, то и жизнь будет пустой и бедной, особенно нельзя оставлять пустые тары на столах. Для таких предметов должно быть отдельное место, например, подвал или гараж, но они точно не должны лежать в жилом помещении.

Если же вынести куда-то стеклянные банки нет возможности, тогда эзотерики рекомендуют их чем-то наполнить, например, добавить горстку любой крупы или монетку, можно даже лавровый лист. А после этого банку необходимо закрыть и перевернуть вверх дном, чтобы защитить свой дом от плохой энергетики и отпугнуть бедность.

Треснувшиеся банки являются предвестниками ссор и скандалов в семье, поэтому от них следует сразу избавляться, поскольку чем больше такого хлама будет в доме, тем масштабнее будут конфликты.

Хотя есть и другая примета, например, если полная банка (с вареньем или молоком) разбивается — это к добру, финансовой прибыли или получению хорошей новости.

"Телеграф" писал ранее, почему на долгое время нельзя оставлять в раковину грязную посуду. К этим приметам лучше прислушаться, если не хотите привлечь в жизнь неприятности.

Теги:
#Банки #Приметы