Примета, о которой знают не все: почему не стоит дома хранить пустые банки

Лучше сразу избавляться от ненужной тары

С посудой в доме связано множество примет и суеверий, особенно, если речь идет о пустых предметах, например, стеклянных банках, которые хранятся в кухонных шкафах на "всякий случай". На самом деле, считается, что привычка собирать пустые банки плохо влияет на энергетику дома, поэтому так делать категорически не рекомендуется.

Эзотерики в материале OBOZREVATEL рассказали, с чем связаны эти народные приметы и почему к ним желательно прислушаться, если хотите, чтобы в доме был достаток и благополучие.

Почему нельзя хранить дома пустые банки

Согласно приметам, пустая емкость связана с разрушительной энергетикой. Если в доме будут храниться пустые банки, то и жизнь будет пустой и бедной, особенно нельзя оставлять пустые тары на столах. Для таких предметов должно быть отдельное место, например, подвал или гараж, но они точно не должны лежать в жилом помещении.

Если же вынести куда-то стеклянные банки нет возможности, тогда эзотерики рекомендуют их чем-то наполнить, например, добавить горстку любой крупы или монетку, можно даже лавровый лист. А после этого банку необходимо закрыть и перевернуть вверх дном, чтобы защитить свой дом от плохой энергетики и отпугнуть бедность.

Треснувшиеся банки являются предвестниками ссор и скандалов в семье, поэтому от них следует сразу избавляться, поскольку чем больше такого хлама будет в доме, тем масштабнее будут конфликты.

Хотя есть и другая примета, например, если полная банка (с вареньем или молоком) разбивается — это к добру, финансовой прибыли или получению хорошей новости.

"Телеграф" писал ранее, почему на долгое время нельзя оставлять в раковину грязную посуду. К этим приметам лучше прислушаться, если не хотите привлечь в жизнь неприятности.