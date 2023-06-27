Сделайте это в день зарплаты: народные приметы, которые помогут приумножить деньги

Деньги всегда нужны, поэтому их никогда не бывает много

Если хотите, чтобы судьба была к вам благосклонна, тогда следует принимать во внимание все ее знаки, а также соблюдать определенные приметы и правила, которые, среди прочего, помогают улучшить финансовое состояние и привлечь удачу в делах.

Эксперты в материале Life.nv рассказали, что любят деньги и какие действия необходимо совершить в день зарплаты, чтобы приумножить свое состояние и направить денежную энергетику в правильное русло.

Как привлечь в дом деньги

Дайте деньгам "переночевать"

Многие, получая заработную плату, в первый день ее начинают тратить, но если вы хотите, чтобы денежных средств стало у вас больше, эксперты рекомендуют дать деньгам один день "переночевать". То есть постарайтесь в день зарплаты ничего не потратить, чтобы они пропитались энергетикой вашего дома.

Отдайте 10 процентов на благотворительность

Позаботьтесь о том, что энергетика денег обновлялась и финансовая карма была хорошей, а для этого нужно 10 процентов от своего дохода отдавать на благотворительность, но можно больше или чуть меньше (все зависит от заработка человека). И очень важно делать это от чистого сердца.

Правильно складывайте купюры

После того, как получите зарплату, дома пересчитайте купюры до захода солнца, делайте это либо в спальной комнате, либо гостиной. Затем сложите деньги так, чтобы они лежали рубашкой вверх. Более того, если день вашей зарплаты совпал с фазой роста Луны, тогда их нужно на ночь положить на окно, чтобы привлечь больше богатства.

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