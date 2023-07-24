Пройдите простой тест и узнайте тайны вашего подсознания

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Сегодня предлагаем вам узнать корень ваших тревог и беспокойства. Прежде чем смотреть на картинку и делать выбор, рекомендуется успокоиться, сделать несколько вдохов и выдохов.

Посмотрите несколько секунд на предложенные изображения и выберите то, которое наиболее привлекательно для вас или вызывает более яркие эмоции, чем другие.

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:

Результаты теста:

БУКЕТ

Если вы выбрали БУКЕТ, то весьма вероятно, что вы слишком погрязли в быту и рутине. Новый день мало чем отличается от прожитого, вы как будто стали героем фильма "День сурка". Чтобы снизить уровень тревожности, вашему подсознанию нужны новые впечатления, эмоции, позитивные события. Порадуйте себя чем-нибудь. Для восстановления жизненной силы и энергии, вам важно внести разнообразие в вашу жизнь.

ЧАЙ И КНИГА

Если вы выбрали ЧАЙ и КНИГУ, то вероятно, ваша жизнь полна суеты: много общения, много дел, чаще бесполезных, много шума, от этого создается ощущение, что вы что-то можете не успеть. Сейчас вам необходима тишина и спокойная жизнь, вы находитесь в дисбалансе. Если не принять меры, вы рискуете устроить эмоциональную бурю для своих близких. Поэтому поставьте жизнь на паузу, хотя бы на какое-то время: съездите в свое любимое место, восстановите полноценный сон, поживите на природе, в тишине, почитайте книгу до которой никак не доходят руки, включите любимый фильм. Сейчас лучше побыть одной. Это поможет снизить уровень тревог и беспокойства.

КОТЁНОК

Если вы выбрали КОТЕНКА, то у вас нарушение баланса "давать-брать". Слишком много отдаете, а вот получаете гораздо меньше, причем чаще сами отказываетесь от предлагаемого, чем и нарушаете этот баланс. Для снижения уровня тревоги, вы нуждаетесь во внимании и заботе своих близких, подсознательно демонстрируя как это должно быть, окружая их чрезмерной опекой и заботой. Вам нужно посмотреть со стороны на ваши взаимоотношения и подумать, как изменить ситуацию. И подумайте над тем, что наше окружение относятся к нам не так, как мы к ним, а так, как мы относимся сами к себе! Пришло время поставить себя на первое место, уделяя внимание и заботу себе любимой.

ЧАСЫ

Если вы выбрали ЧАСЫ, то скорее всего это показатель того, что у вас много неоконченных дел. Вы постоянно отвлекаетесь и переключаетесь на новое дело, вместо того, чтобы закончить то, что начали. В итоге — много незавершенных дел, невыполненных обещаний и несбывшихся планов и, как следствие, рост внутреннего раздражения и тревожности. Единственный способ выйти из этого состояния — это провести инвентаризацию всех незавершенных дел, разрешить себя не делать то, что уже неактуально и неинтересно, из оставшегося стараться каждый день что-то завершать и следить, чтобы список незавершенного не рос.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.