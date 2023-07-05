Могут принести несчастье: какие подарки нельзя дарить родным и близким

Некоторые предметы обладают негативной энергетикой

К выбору любого подарка необходимо подходить ответственно, если вы действительно хотите порадовать родного и близкого вам человека. Подарок — это проявление внимания, заботы и ценного отношения. Но далеко не все они безопасны, некоторые предметы способны привлечь в жизнь невзгоды.

В материале Wday эксперты перечислили вещи, которые совершенно не подходят в качестве подарка, потому что обладают негативной энергетикой. Вместо приятных эмоций эти предметы могут получателю подарить трудности как в личной, так и рабочей сфере.

Какие подарки нельзя дарить

Нож

Этот кухонный инструмент далеко не лучший подарок, считается, что он может "отрезать" от человека счастье, удачу, финансовое благополучие. Поэтому, если вы сильно стремитесь подарить кому-то нож, то просите символический откуп, чтобы избежать неприятностей.

Часы

Согласно приметам, часы не следует дарить близким людям, потому что они отмеряют срок для счастья человека. Пока часы в хорошем состоянии и нормально работают, то все будет хорошо, но как только они начнут барахлить, в жизни могут начаться невзгоды.

Постельное белье

Это весьма интимный предмет, в котором скрыта сильная энергетика и она может сработать не так, как хотелось вам бы. Например, у человека могут начаться проблемы в постели и эмоциональные трудности.

Зеркало

Нельзя ни дарить зеркала, ни принимать их в дар от кого-то. У этого предмета также мощная энергетика, она "записывает" все события, свидетелями которых стала эта вещь. Плюс ко всему, считает, что зеркала являются проводниками в другой мир.

Антиквариат

Эзотерики не рекомендуют дарить старые вещи, которые не являются родовыми. Может такой предмет и очень красивый, но он таит в себе опасность. Вряд ли кто-то захочет носить брошку, с владелицей которой в прошлом произошло что-то ужасное.

"Телеграф" писал ранее, какие вещи категорически запрещается давать в долг. Эксперты советуют прислушаться к приметам, если не хотите привлечь в дом ненастья.