Пройдите простой тест и получите послание от своего ангела-хранителя

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Всем нам помогают ангелы, которые наблюдают за нами и заботятся о нас. Их присутствие обычно незаметно, и мы иногда забываем об их существовании, а то и вовсе не осознаем этого. Однако время от времени наши наблюдатели пытаются связаться с нами и предоставить нам нужную информацию и предупреждения.

Выберите одного из этих ангелов и получите послание от своего хранителя. Возможно, он хочет сказать вам что-то важное. Долго не думайте и не меняйте свой выбор.

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:

Результаты теста:

ПЕРВЫЙ АНГЕЛ

Ваш ангел хочет, чтобы вы знали, что он видел все, через что вы прошли в прошлом году. Возможно, вы потеряли любимого человека или животное. Ангел указывает на знаки, которые вы получили от своих близких, которые скончались. Вы недавно нашли монетку или ручку, почувствовали знакомый запах или в трудную минуту услышали любимую песню по радио? Все это знаки от ваших близких, которые пришли, чтобы вы знали, что в эти трудные времена они с вами.

Знайте, что ваши близкие часто превращаются в ваших проводников "по ту сторону". Если вы успокоите свой разум, вы почувствуете их присутствие рядом с собой. Вы не перепутаете это ни с чем, потому что это невозможно сделать. Вы почувствуете непреодолимую любовь к миру. Когда вы снова почувствовали это, просто попросите у него знак, и вы обязательно его получите, и вам станет немного легче.

ВТОРОЙ АНГЕЛ

Ваш ангел приходит сказать вам, что он "работает за кулисами" и пытается подтолкнуть вас на путь, где вы встретите новую любовь или счастье в жизни. И если вы уже чувствовали привязанность к кому-то, он попытается помочь вам улучшить ваши отношения с этим человеком. Он слышит, когда вы задаетесь вопросом: когда же вы встретите единственную? Могу ли я сделать что-то "как можно раньше"?

Все эти вопросы не пропадают даром. Ваш хранитель говорит вам: идите и действуйте. Подумайте, кого вы хотите принять в свою жизнь. Если кто-то сошел с ума (образно), сходите с ума, когда мечтаете об амбициозном и творческом человеке — станьте таким. Сходства притягивают друг друга, а страсть и радость жизни привлекают других больше всего. Найдите его в себе, а главное, выйдите из зоны комфорта и начните познавать мир чуть дальше "соседнего двора".

Если ваши отношения стали болезненно предсказуемыми, спросите себя, что привлекло вас в вашем партнере? Вы помните все спонтанные вещи, которые вы делали вместе? Возвращайтесь к ним и наслаждайтесь тем, что у вас есть общего. Проявите энтузиазм, и он станет заразным.

ТРЕТИЙ АНГЕЛ

Ангел-хранитель хочет сказать вам, что вы на правильном пути и что решения и выбор, которые вы сделали не так давно, были правильными и действенными. Хранитель наблюдает за вами и не даст вам сбиться с избранного вами верного пути. Вы можете чувствовать себя отчужденным сейчас, потому что вы, возможно, сменили работу, уволились или переехали, но этот неприятный дискомфорт не будет длиться вечно. Ваш хранитель хочет, чтобы ему верили, что все будет хорошо до тех пор, пока вы будете сосредоточены на своих целях, а страх и тревога не лишат вас уверенности, они не будут сдерживать вас.

Весть ангела также касается вашего прошлого. Духовный наставник хочет, чтобы вы перестали возвращаться к ней. Не беспокойтесь о людях, с которыми вы потеряли связь. Правильные люди вас никогда не забудут, остальные просто прохожие на нашем пути, надо пройти их и идти дальше. Продолжайте идти и не оглядывайтесь назад. Не живите прошлым или даже будущим, найдите время, чтобы увидеть красоту окружающего мира. Не упустите то, что у вас есть сейчас.

ЧЕТВЁРТЫЙ АНГЕЛ

Ваш ангел видел, как вы боролись со своей зависимостью. Это может быть алкоголь, сигареты, обжорство, трудности с контролем гнева и т. д. За кулисами работал хранитель, чтобы избавить вас от этого. В последний месяц у вас пропало желание заниматься тем, что вас губит. Зависимость начала терять вас. Это твой ангел отвлек тебя от него. Это помогло заменить плохие привычки хорошими привычками. Вы осознали, насколько сильной стала ваша воля за последний месяц и как сильно вы теперь сопротивляетесь искушению потянуться к тому, что вам вредно.

Теперь вы думаете: "Как легко было отпустить это. Почему так долго?" Помните, что ваш ангел наблюдает за вами и пытается положительно повлиять на вашу жизнь. Обращайтесь к нему со всем, что вас переполняет, и он будет работать и поможет вам преодолеть любые трудности.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.