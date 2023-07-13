Пройдите простой тест и узнайте, как изменить свою жизнь

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Многие хотят поменять свою жизнь. И кто-то её меняет, а кто-то просто продолжает хотеть. Если вы "представитель" первой группы, давайте попробуем узнать, что вам поможет изменить свое будущее с помощью простого теста по картинке.

Все что вам нужно, это расслабиться и посмотреть на картинку ниже. На ней изображены восемь кнопок разного цвета. Вам нужно выбрать одну из них. Далее — читайте своей результат.

Посмотрите на эти кнопки и выберите одну, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

Красная кнопка

Вы человек, который готов показать весь свой потенциал. У вас высокие ожидания и надежды. Вы успешны в работе, учебе и личных отношениях. Вы идеальный партнер, потому что готовы стать идеальным для второй половинки. Ваша задача — быть лучшим.

Желтая кнопка

Вы верите в свои способности, у вас оптимистичный взгляд на мир. Вы готовы рисковать и знаете точно, что добьетесь успеха. Вы обладаете редким даром доверять себе.

Оранжевая кнопка

Вы человек, который радуется настоящему. Мелкие приятности заряжают вас. Вы замотивированы и знаете, что шаг за шагом вы приближаетесь к своей большой цели. У вас четкий план, и с каждым днем вы реализуете какой-то пункт из него.

Зеленая кнопка

Вы любите комфорт и тишину, вы любите свободу. Окружайте себя людьми, которые делают вас счастливыми. Комфорт и безопасность — это прекрасно, но попробуйте проявить смелость и сделать что-то новое и рискованное.

Розовая кнопка

Если вы выбрали розовую кнопку, это означает, что вы в целом довольны своей жизнью и стремитесь наслаждаться ею в полной мере. Вы цените каждый момент своей жизни, радуетесь и положительным, и отрицательным эмоциям. Не теряйте из вида важных вещей и обращайте внимание на мелочи.

Фиолетовая кнопка

Вы не так давно обрели уверенность в себе. Если раньше вы зависели от мнения общества, то сейчас вы научились больше себя ценить. Теперь вас мало волнует то, что думают о вас люди, вы пользуетесь случаем и реализуете задуманное.

Синяя кнопка

Синий цвет символизирует гармонию и терпение, и если вы выбрали синюю кнопку, то это потому, что сейчас для вас эти две вещи – главное в жизни. У вас в балансе личная жизнь и профессиональная сфера. Вы являетесь примером для подражания для окружающих.

Серая кнопка

Вы устали от сильных и ярких эмоций. Возможно также, вы просто решили, что пришло время изменить вашу жизнь. В любом случае, вы чувствуете необходимость подумать обо всем рационально и привести свою жизнь в порядок, чтобы спокойно планировать свое будущее.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.