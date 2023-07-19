Пройдіть простий тест та отримайте послання від свого ангела-охоронця

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Всім нам допомагають ангели, які спостерігають за нами та піклуються про нас. Їхня присутність зазвичай непомітна, і ми іноді забуваємо про їх існування, а то й зовсім не усвідомлюємо цього. Однак час від часу наші спостерігачі намагаються зв’язатися з нами та надати нам потрібну інформацію та попередження.

Виберіть одного з цих ангелів і отримайте послання від свого архітектора. Можливо, він хоче сказати вам щось важливе. Довго не думайте та не змінюйте свій вибір.

Подивіться на картинку та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше:

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Перший ангел

Ваш ангел хоче, щоб ви знали, що він бачив усе, через що ви пройшли торік. Можливо, ви втратили кохану людину чи тварину. Ангел вказує на знаки, які ви отримали від ваших близьких, які померли. Ви нещодавно знайшли монетку чи ручку, відчули знайомий запах чи у скрутну хвилину почули улюблену пісню по радіо? Все це знаки від ваших близьких, які прийшли, щоб ви знали, що в ці лихоліття вони з вами.

Знайте, що ваші близькі часто перетворюються на ваших провідників "по той бік". Якщо ви заспокоїте свій розум, ви відчуєте їхню присутність поруч із собою. Ви не переплутаєте це ні з чим, тому що це неможливо зробити. Ви відчуєте непереборну любов до світу. Коли ви знову відчули це, просто попросіть у нього знак, і ви обов’язково отримаєте його, і вам стане трохи легше.

Другий ангел

Ваш ангел приходить сказати вам, що він "працює за лаштунками" і намагається підштовхнути вас на шлях, де ви зустрінете нове кохання або щастя в житті. І якщо ви вже відчували прихильність до когось, він спробує допомогти вам покращити ваші стосунки з цією людиною. Він чує, коли ви ставите запитання: коли ж ви зустрінете єдину? Чи можу я зробити щось "якомога раніше"?

Всі ці питання не пропадають задарма. Ваш хранитель каже вам: Ідіть і дійте. Подумайте, кого ви хочете прийняти у своє життя. Якщо хтось збожеволів (образно), божеволійте, коли мрієте про амбітну і творчу людину — станьте таким. Подібності приваблюють одна одну, а пристрасть і радість життя приваблюють інших найбільше. Знайдіть його в собі, а головне, вийдіть із зони комфорту і почніть пізнавати світ трохи далі "сусіднього двору".

Якщо ваші стосунки стали болісно передбачуваними, спитайте себе, що привабило вас у вашому партнері? Чи пам’ятаєте ви всі спонтанні речі, які ви робили разом? Повертайтеся до них та насолоджуйтесь тим, що у вас є спільного. Виявіть ентузіазм, і він стане заразним.

Третій ангел

Ангел-охоронець хоче сказати вам, що ви на правильному шляху і що рішення та вибір, які ви зробили нещодавно, були правильними та дієвими. Зберігач спостерігає за вами і не дасть вам збитися з обраного вами правильного шляху. Ви можете почуватися відчуженим зараз, тому що ви, можливо, змінили роботу, звільнилися або переїхали, але цей неприємний дискомфорт не триватиме вічно. Ваш хранитель хоче, щоб йому вірили, що все буде добре, доки ви будете зосереджені на своїх цілях, а страх і тривога не позбавлять вас впевненості, вони не стримуватимуть вас.

Звістка ангела також стосується вашого минулого. Духовний наставник хоче, щоб ви припинили повертатися до неї. Не турбуйтеся про людей, із якими ви втратили зв’язок. Правильні люди вас ніколи не забудуть, решта просто перехожа на нашому шляху, треба пройти їх і йти далі. Продовжуйте йти і не озирайтесь назад. Не живіть минулим чи навіть майбутнім, знайдіть час, щоб побачити красу навколишнього світу. Не проґавте те, що у вас є зараз.

Четвертий ангел

Ваш янгол бачив, як ви боролися зі своєю залежністю. Це може бути алкоголь, сигарети, ненажерливість, труднощі з контролем гніву і т. д. За лаштунками працював хранитель, щоб позбавити вас від цього. В останній місяць у вас зникло бажання займатися тим, що вас губить. Залежність почала втрачати вас. Це твій ангел відвернув тебе від нього. Це допомогло замінити погані звички добрими звичками. Ви усвідомили, наскільки сильною стала ваша воля за останній місяць і як сильно ви тепер чините опір спокусі потягтися до того, що вам шкідливо.

Тепер ви думаєте: "Як легко було відпустити це. Чому так довго?" Пам’ятайте, що ваш ангел спостерігає за вами та намагається позитивно вплинути на ваше життя. Звертайтеся до нього з усім, що вас переповнює, і він працюватиме і допоможе вам подолати будь-які труднощі.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.