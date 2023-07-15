Пройдите простой тест и узнайте, какими вас видят окружающие

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Все мы воспринимаем себя в различные периоды времени совершенно по — разному. Иногда очень интересно узнать какими нас видят другие люди, соответствует ли наше восприятие себя их ожиданиям. Этот простой тест по картинке ответит на ваш вопрос.

Данный визуальный тест позволит выявить ваши главные черты характера, с которыми вы ассоциируетесь у окружающих вас людей. Посмотрите на картинку и сделать выбор в пользу понравившегося котика. Долго не размышляйте!

Посмотрите на этих котиков и выберите одного, который понравился вам больше других

Результаты теста:

Умный котик

Вас воспринимают рационалистом, человеком, который склонен мыслить логически и аналитически, используя свой ум очень грамотно. Многие считают, что вы идеалист — стремитесь к идеальным вершинам и желаете видеть мир в лучшем, превосходном свете. У вас высокие требования к себе и другим людям. Для вас важно иметь собственный угол и пространство, в котором вы можете быть уверены. Вас часто характеризуют как неконфликтную, уравновешенную личность, с высокими амбициями, но четким планом действий. Вы не желаете тратить время на выяснение отношений или тому подобные мелочи.

Любопытный котик

Вас часто ассоциируют с открытой личностью, не способной таить обиду. Вы не мстительны, добродушны и стараетесь оставаться искренним со всеми без исключения. Вы любите новые и неожиданные вещи, проявляете творческий подход к решению проблем различного характера. Некоторые считают вас обладателем хорошего чувства юмора, улыбчивым и несущим теплоту человеческого общения. Вы заряжаете окружающих своим оптимизмом. Вы не боитесь изменений, готовы к экспериментам, с любопытством и азартом включаетесь в новые проекты и концепции.

Чувствительный котик

Вас воспринимают довольно эмоциональным человеком. Многие из вашего окружения считают, что вы склонны проявлять сильные эмоции и легко поддаетесь чувствам. С вами любят делиться тайнами, зная, что вы всегда посочувствуете. Вы впечатлительны и легко вовлекаетесь во многие эмоциональные состояния людей вокруг вас. Многие ассоциируют и даже принимают вас с заботливой, доброй подругой или сестрой. Вы умеете поддержать и выслушать в трудных ситуациях. Вас считают эмпатом, тем, кто ощущает этот мир лучше и тоньше остальных. Будьте бережны к себе и распределяйте свои силы грамотно.

Душевный котик

Вас считают душой компании. Вы умеете легко заводить новые знакомства, завоевывать расположение окружающих, их симпатию и внимание. Вы умеете говорить, а люди любят вас слушать. В новой компании вы, почти всегда, производите хорошее впечатление и легко очаровываете людей. К вам тянутся, к вам хотят прикоснуться, как к неизведанной, но манящей тайне. Вы способны задать тон вечеру или настроить на рабочий лад целый отдел. Вы как загадка, которую все хотят отгадать, но не могут уловить ход ваших неуловимых мыслей.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.