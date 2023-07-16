Пройдите простой тест и узнайте, что вам сейчас сильно мешает в жизни

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Бывает так, что в жизни нам мешают не только другие люди или обстоятельства, но и мы сами. Удивлены? А ведь так и есть. Зачастую наши слова, мысли и поступки являются серьёзными препятствиями. Предлагаем заглянуть в своё подсознание с помощью простого теста по картинке и узнать о том, чем вы сами себе мешаете.

Все что вам нужно, это расслабиться и посмотреть на картинку ниже. Отвлекитесь от посторонних мыслей и выберите из предложенных вариантов то животное, с которым вы себя ассоциируется.

Посмотрите на этих животных и выберите то, которое притягивает вас больше других

Результаты теста:

Белка

Вам мешает ваша апатия. Она возникла неслучайно! Всё дело в том, что вы перестали что-либо планировать и просто опустили руки. Кроме того, вы перестали самостоятельно принимать решения. Это делает кто-то за вас, либо вы вовсе избегаете подобных ситуаций. Вам стоит встряхнуться и измениться. Тогда вашу депрессию как рукой снимет!

Рыбка

Как ни странно, но вам сейчас мешает ваш реализм! Вы совершенно не желаете мечтать и даже не рассчитываете на удачу. Помните, что мысли материальны, и они помогают нам ставить перед собой цели. Вы поступаете неверно, ведь ваш реализм загоняет вас в такие границы, из которых потом трудно будет выбраться. Вам стоит смотреть шире! Иначе жизнь останется для вас серым туманом.

Бабочка

На данном жизненном этапе вы отдаёте своим близким людям больше, чем получаете. Конечно, это характеризует вас с той стороны, что вы щепетильны в любых делах и являетесь альтруистом. Вот только такие жертвы вам мешают в достижении собственных целей. Помните, если вы не будете себя "баловать" и жить всё время для кого-то, то не сможете получить от жизни желаемого.

Лошадь

Вам мешает ваша любовь к глубокому анализу всего происходящего. Конечно, в некоторых делах это плюс, но иногда нужно уметь "ловить момент". Иногда шанс выпадает нам лишь раз и его не стоит упускать. Станьте чуточку безрассуднее. Вам это пойдёт исключительно на пользу. Иначе вы пропустите всё самое интересное.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.