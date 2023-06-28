Что нужно сделать, чтобы найти потерянную вещь: народные приметы, которые работают

Порой, бывает очень жаль пропажу, особенно, если вещь очень дорога и любима

Есть множество народных примет, которым желательно следовать, чтобы привлечь в дом удачу или же, чтобы просто найти затерявшуюся там случайно вещь. Бывают случаи, когда, казалось бы, жилище перевернуто с ног на голову, то нужной вещи так нигде и нет.

Однако не спешите расстраиваться, потому что именно в такой ситуации можно попробовать провести несколько ритуалов, который должны помочь найти пропажу. Детальнее об этом рассказано в материале Ukr.media.

Как найти потерянную вещь

Загадайте желание

Попробуйте не злиться, а создавать вокруг себя позитивные мысли. Визуализируйте в голове ту вещь, которую не можете отыскать. Для этого нужно успокоиться, выдохнуть, закрыть глаза и сфокусировать на том, что вам нужно найти. Представьте в деталях, как вы находите свою пропажу.

Посмотрите на часовую стрелку

Согласно некоторым поверьям, при потере вещи, нужно посмотреть на положение часовой стрелки. В том направлении, куда она указывает, может "прятаться" необходимый вам предмет. Стоит проверить!

Следы

Пройдите по той же самой дороге, на которой вы потеряли предмет. Очень придирчиво и внимательно осматривайте все вокруг. Если вещь пропала в квартире, то сделайте все тоже самое, повторите свой алгоритм действий.

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