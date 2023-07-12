Смотрите на лицо, а не в кошелек: как выбрать идеального мужа по форме носа

Посмотрите на нос своего избранника и узнайте больше о его характере

А вы знали, что форма носа человека может рассказать о нем и его характере даже больше чем он сам? Даже наука такая есть, которая определяет характер человека по его лицу — физиогномика. Почему не обратиться к ней, чтобы удачно выйти замуж?

Присмотритесь к своему возлюбленному или к мужчине, который вам нравится, и изучите форму его носа. А далее читайте его характеристику и определяйтесь, хотите ли вы быть с ним или нет.

Выберите ту форму носа, котора похожа на ту, что у вашего мужчины, и узнайте о нем немного больше:

Результаты теста:

Длинный нос

Обладатели длинных носов – настоящие женские соблазнители. Такие мужчины остроумные, привлекательные, вежливые, умеют правильно себя вести и подавать, а также владеют мастерством нахождения общего языка с противоположным полом. Они всегда знают, как понравиться девушке.

Стоит отметить, что если нос при своей длине еще и тонкий — то человек надменный, и не любит идти на компромиссы. Если кончик носа маленький и острый — мужчина любит роскошь и не терпит грубость.

Нос с горбинкой

Нос с горбинкой – указывает на воинственный характер мужчины. Нередко это достаточно грубые парни, которы чужда романтика. Однако при этом они очень сексуальные, и в постели знают, что нужно делать. Также это образцово-показательные семьянины и родители.

Широкий нос

Широкий нос — широкая и открытая душа. Невероятно заботливые мужчины, с которыми никто не будет чувствовать себя одинокими и обделенными. Щедрые, добрые, веселые, отличные любовники, которые точно знают свое дело. Мужчины с широкими носами — это сочетание отличного мужа, друга, товарища и отца.

А вот в работе — это грубые и жесткие начальники, которые умеют управлять людьми. Настоящие лидеры, за которыми хочется следовать.

Греческий нос

Мужчины с таким носом — редкое явление. Их владельцы очень красивые люди. Они будут хорошими мужьями, семьянинами и партнерами во всех смыслах и сферах жизни. Это надежные друзья и товарищи. Однако обладатели прямых носов – очень разборчивые люди, которые очень долго выбирают не только хобби и карьерные ступени, но и спутницу.

Нос картошкой

Нос-картошкой — это спокойный, неконфликтный весельчак, добряк во всех смыслах. Рядом с такими мужчинами спокойно, уютно и безопасно. Они трудолюбивы, целеустремленны, и всегда стремятся обеспечить своих родных и близких всем необходимым для их нормальной жизни. Женам таких мужчин можно позавидовать.

Курносый

Мужчины с курносым носом — открытые, веселые и жизнерадостные. Могут казаться легкомысленными, однако это совсем не так. Курносые не любят мрачных людей и проблемы. Девушкам на заметку, мужчины с таким носом – отличные любовники. С ними вы всегда будете на волне приключений.

Нос крючком

Яркие и запоминающиеся мужчины. Отличные любовники и дамские соблазнители. Мужчины с носами крючками — чаще других представителей сильного пола становятся ловеласами. Обладатели таких носиков могут соблазнить даже самую неприступную женщину. С такими мужчинами нужно быть осторожными!

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